Ágatha Ruiz de la Prada verbaliza alto y claro lo que piensa de Ana Obregón

Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba este martes 11 de abril en ‘Espejo Público‘ para hablar de la publicación de su último libro. Sin embargo, como era de esperar, Susanna Griso aprovechaba la oportunidad para preguntarle por su enfrentamiento público con Carmen Lomana y sobre la polémica maternidad de Ana Obregón.

Respecto al nacimiento de la bebé de Ana Obregón, la diseñadora era clara. «Creo que Ana necesita tener una atención constante de la gente. Si necesitaba tener al bebé, fenomenal». Asimismo, le hacía una propuesta a la presentadora. «Yo, esta misma tarde, le voy a hacer dos toilets a Ana Sandra que me parece un nombre maravilloso. Enseguida voy a intentar vestirla», aseveraba.

«Yo tengo muchas ganas de ser abuela, pero ya se me están empezando a pasar. Creo que es divertido ser abuela muy joven. Yo me acuerdo de mi bisabuela y a mí me gustaría ser abuela, no bisabuela porque ya no podría con el niño. Dicho esto, viva la libertad y que Ana Obregón haga lo que le dé la gana, por supuesto«, terminaba de confesar Ágatha Ruiz de la Prada.

La guerra de Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana

La diseñadora también se pronunciaba alto y claro sobre su enfrentamiento con Carmen Lomana: «Es una persona que no me interesa nada. La tengo bloqueada desde el año 2020 y tonta de mí que no la había bloqueado antes mentalmente». Y le lanzaba una advertencia: «Ella opina de mí y de todo, si ella dice una cosa está fenomenal, pero como yo diga algo…».

Ágatha Ruiz de la Prada carga contra Carmen Lomana en ‘Espejo Público’.

Según Ágatha Ruiz de la Prada nunca tuvo buena relación con la socialité, a la que acusa de querer dañar su imagen. «No hemos sido amigas nunca, eso es lo importante. A mí, una amiga mía me puede llamar y decirme que pasa algo, pero nunca, en mi vida, he sido amiga suya. Nunca. Te prometo que no hay ni un solo programa al que yo vaya y ella no llame para atacarme. No me importa, me da igual», sentenciaba.

En ese instante, los colaboradores de ‘Espejo Público’ le comentaban a la diseñadora que Carmen Lomana estaba «muy afectada», a lo que esta contestaba de manera contundente: «¿Por qué está afectada? Si ella está diciendo que todo lo que yo digo es mentira, que tengo envidia de todo el mundo… Hasta de mi hija Cósima tengo yo envidia».

A Ágatha Ruiz de la Prada tampoco le ha gustado que Carmen Lomana la señalara por llamar «el innombrable» a Pedro J. Ramírez. «Si yo digo ‘El innombrable’, yo digo lo que quiero. Soy una persona libre y hago lo que me da la gana. Ni Carmen Lomana ni el sursuncorda tienen que decirme a mí cómo llamo yo a este hijo de puta, ¿me entiendes? Es una cosa de la que no tiene que opinar, que se calle. Y si es amiga mía, más aún».