Adela González le para los pies a Lydia Lozano por lo que llega a hacerle en ‘Sálvame’

‘Sálvame‘ volvía a abordar este martes el problema al que se enfrentan varios colaboradores tras el ultimátum que habían lanzado varias marcas. Entre las señaladas estaban María Patiño y Lydia Lozano, que se han enfrentado este martes a un estilista. Un tema sobre el que Adela González trataba de saber más en ‘Sálvame Naranja Plus’.

Y es que este martes visitaba el programa Fran Larrañaga, un reconocido estilista con el que Lydia Lozano tendría una gran amistad. Sin embargo, al escuchar las acusaciones que lanzaba hacia ella y María Patiño, Lydia terminaba rompiendo a llorar mostrándose muy dolida con su amigo.

Sin embargo, tal y como relataba Adela González en la versión de ‘Sálvame’ que se emite en Mitele Plus mientras en Telecinco se emite ’25 palabras’, Lydia se había encontrado a Fran por los pasillos y ambos se habían saludado. «Lydia tú te has encontrado con Fran, unos besos…», trataba de decirle la presentadora.

Pero al escucharla, Lydia Lozano no tenía reparos en cortarla y lanzarla un fuerte reproche. «Soy tan respetuosa y tú no deberías, como presentadora, hacerme esa pregunta porque tú has oído lo que me ha dicho», le soltaba la colaboradora a Adela González.

«Pero si no te he hecho ninguna pregunta todavía», se quejaba Adela González tratando de contestarla sin que Lydia Lozano le dejara hablar. «No me has dejado terminar la frase, dime qué pregunta te he hecho, como no lo sabes, te has adelantado. Pero ¿Sabes qué? Que te acepto las disculpas», le cuestionaba Adela a la colaboradora.

«Es que no dejas terminar las frases Lydia. Y como no sabes lo que te iba a decir, te has adelantado. Tú sola te cavas tu trampa», terminaba de decir Adela González. Todo después de que Lydia acusara a ‘Sálvame’ de que todo estaba pactado y era un guion según le había dicho su amigo Fran Larrañaga.