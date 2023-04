María Patiño abandona el directo de ‘Sálvame’: «Llevo 25 años trabajando como una hija de puta»

Hace unos días, ‘Sálvame‘ destapaba un escándalo que afectaba de lleno a muchos de sus colaboradores. Así, el programa se hacía eco de las quejas de muchas marcas que habían lanzado un ultimátum a varios colaboradores con dejarles de ceder ropa para que la promocionen cada vez que salen en televisión o acuden a un photocall. Una de las señaladas era María Patiño, que este martes no ha aguantado y ha terminado enfrentándose con Rafa Mora.

Al parecer habría marcas que estaban hartas de que haya colaboradores que no devuelven la ropa o lo hacen en condiciones ínfimas. «Si detectamos que la ropa prestada está en mal estado, rota o con olores ajenos al diseño reclamaremos el importe íntegro de las prendas. Los colaboradores de ‘Sálvame’ que no cumplan con el protocolo serán definitivamente retirados de las listas de posibles embajadores de nuestra marca», anunciaba Mayte Ametlla.

Este martes, ‘Sálvame’ conectaba con María Patiño, que se mostraba muy dolida con que se la señalara a ella. «No me hace ninguna gracia porque hay gente que durante años de una manera voluntaria tanto las marcas como yo llevamos trabajando mucho tiempo. Si algo he hecho mal no me importa pedir disculpas pero llevo seis años trabajando con dos marcas y me fastidia que jueguen con mi imagen. Yo soy de las personas que cuando quiero algo lo pago y me niego a que me inviten», recalcaba la presentadora.

Tras ello, María Patiño seguía defendiéndose y reconocía que este lunes había enviado un traje mal doblado porque no sabía doblarlo. Al escucharla, Rafa Mora no dudaba en cuestionar a su compañera y se producía un tenso rifirrafe entre ellos. «Rafa Mora te tienes que callar la boca», le advertía la presentadora. «A mí nadie me puede reclamar que devuelvo ropa sucia», se defendía Rafa. «Conmigo te callas la boca», le insistía Patiño a su compañero.

«Rafa tú tienes que tener una prueba y la espalda muy limpia mi vida y tú no la tienes, yo sí», terminaba de decirle María Patiño a su compañero. «Perdona, a mí tráeme un solo testimonio que diga que esto es verdad. Y esto lo llevo a juicio, María», le espetaba Rafa Mora amenazante.

María Patiño abandona el directo de ‘Sálvame’

Poco después, María Patiño rompía a llorar. «Me cuesta mucho hacer las cosas bien para que no perjudique ni al programa ni a mi imagen», reconocía la presentadora de ‘Socialité’ negándose a quitarse las gafas de sol por estar llorando.

Pero para terminar de cabrear a María Patiño, ‘Sálvame’ contaba con el testimonio de Fran Larrañaga, un reconocido estilista que se mostraba muy duro contra ella. «Son de lo malo lo peor», aseveraba el estilista sobre lo que hacen Lydia Lozano y María Patiño. «María es difícil de trabajar con ella. A lo mejor no es la peor en como devuelve la ropa pero los estilistas que han trabajado con ella cuentan cosas que no podemos contar aquí», soltaba el estilista.

«Hay marcas que no quieren vender a María porque sus devoluciones no son lo que se espera», añadía. Al escucharle, María Patiño terminaba por mostrar su indignación. «Nunca he visto una persona tan mentirosa. Esto no lo voy a aceptar, si así es lo que queréis transmitir de mi imagen, yo tengo muy claro lo que voy a hacer», advertía la presentadora al programa.

«Jamás he tenido un problema con ningún estilista, jamás me he quejado de nada. Nunca en la vida he tenido un problema con una tienda de ropa porque mis padres me educaron de una manera ¿que sabes cual era? Aceptar quién eres y como eres», insistía María.

«Yo ni soy modelo ni pretendo serlo. Y si este señor quiere hacer de esto un contenido lo compro, pero por encima de todo están los 25 años que llevo trabajando como una hija de puta. Así que esto no lo voy a permitir. Y si me lo permites Jorge me voy a mi casa a pasear a mi perra», concluía diciendo Patiño abandonando el directo.