Un accidente en el rodaje de la serie de ‘El señor de los anillos’ prende la polémica

La serie de ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder‘, que firma Amazon Prime Video, no deja de generar titulares. Primero fue por su tibia acogida por parte tanto de los fans como de la crítica especializada. Ahora la polémica es diferente: uno de los caballos utilizados para el rodaje de la temporada 2 de ‘Los anillos de poder‘ ha muerto durante uno de los ensayos, y eso ha indignado a muchos, como es normal.

La segunda temporada está rodándose entre Reino Unido y España, en localizaciones de Tenerife, y no solo han fichado a nuevos actores, sino que la serie promete algo mucho más grande que la primera temporada. Ahora que ya sabemos quién es Sauron, el peligro al que se enfrentarán los protagonistas va a ser real.

Uno de los aspectos positivos de la serie, sin duda fue su factura técnica. No solo por su espectacular uso del CGI, sino por sus paisajes naturales y sus estudiadas coreografías. Pero el uso de animales reales para el rodaje de ‘Los Anillos de Poder’ no está en línea con la ONG internacional PETA, que vela por los derechos de los animales. Y, aunque no había pasado nada grave en la primera temporada, en esta nueva tanda de episodios ha pasado los que muchos temían. La muerte de uno de los caballos. Y así lo ha comunicado Prime Video en un comunicado.

“Nos entristece profundamente confirmar que un caballo de producción murió el 21 de marzo. El incidente tuvo lugar durante la mañana mientras el caballo estaba siendo adiestrado antes de los ensayos. El adiestrador no estaba vestido con el vestuario de la serie y la grabación aún no había comenzado. En ese momento estaban presentes tanto un veterinario como un representante de la American Humane Association. La autopsia ha confirmado que el caballo murió por insuficiencia cardíaca”.

PETA contraataca

La ONG internacional PETA ha pedido a través de otro comunicado, publicado por Variety, su tristeza y su rabia por la muerte del animal. Ademas, ha expresado con contundencia su repulsa ante el uso de animales reales en los rodajes.

“PETA pide a los creadores de la serie ‘Los Anillos de Poder’, y a todos los demás productores, que emprendan un nuevo enfoque sin usar caballos reales. Si no pueden evitar explotar animales para su arte, deberían encontrar un nuevo medio, porque nadie quiere ver un spin-off para televisión con la tortura como temática”.

La polémica está servida. Es verdad que, cada vez se usan menos animales en rodajes en Hollywood. Y, de usarse, los equipos siempre son sometidos a una estrecha vigilancia. Pero hay veces que los accidentes no pueden evitarse. ¿Tomarán medidas desde Amazon o seguirán usando caballos para sus rodajes, aunque extremando, más si cabe, sus precauciones?