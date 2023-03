Raquel Bollo, dispuesta a sacar de inmediato a sus hijos de ‘Supervivientes’ y esta es la razón

No fue una velada nada fácil para Raquel Bollo durante la quinta gala de ‘Supervivientes 2023‘. Y es que sus hijos, que se han metido de lleno en el mundo de la televisión con este reality, no salieron nada bien parados. Desde luego, no fue la noche ideal para ninguno de los dos. Alma Bollo resultó nominada disciplinariamente por incumplir las normas y Manuel Cortés obtuvo un veto en la decisiva prueba por la inmunidad.

Además, a todo esto hay que añadir el ambiente cada vez más enrarecido en la isla. Los dos concursantes están protagonizando sonados enfrentamientos y eso les está desgastando y minando enormemente. En el caso de Manuel, la gresca es continua con Asraf Beno, al que le ha declarado una guerra sin cuartel y sin marcha atrás. Por su parte, Alma también mantiene una fuerte cruzada con Raquel Mosquera.

Raquel Bollo, desde el plató de ‘Supervivientes’, pudo ir siguiendo todo lo que acontecía en la gala y, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó sobre qué le está pareciendo la participación de sus hijos en estas primeras semanas de concurso, dio una respuesta que dejó a todos de piedra.

Y es que, visiblemente compungida, confesó estar dispuesta a sacar a sus hijos del programa si tuviera en su mano hacerlo. «Sacaría encantada a los dos del concurso», soltó con un rostro muy serio. Al parecer, la imagen que están proyectando sus hijos, constantemente involucrados en los conflictos, no es ni mucho menos del agrado de la diseñadora sevillana. Lo esta sufriendo.

«A mí no me ha gustado nunca que entren en televisión y pienso que están haciendo un buen concurso como supervivientes, en las pruebas lo dan todo como en el compañerismo, los dos tienen un fondo muy bueno, pero para entrar a un reality hay que tener un poquito de picardía y saber un poco. Ellos están a corazón abierto y eso les puede pasar factura», lamentó.

«Lo estoy pasando mal como madre. Hay mucho en este concurso de hijos de Raquel Bollo, pero están concursando ellos. Se les debería juzgar por cómo lo hacen», suplicó; al tiempo que pidió encarecidamente que no se juzgue a sus hijos simplemente por ser hijos de Raquel Bollo. «Raquel Bollo es Raquel Bollo, con sus errores, pero sus hijos tienen una edad corta, es su primer reality y no se puede juzgar a una persona por diez minutos de un vídeo», sentenció dolida.