Medidas disciplinarias a Alma Bollo en ‘Supervivientes’ ponen en jaque su continuidad

El concurso de Alma Bollo en ‘Supervivientes 2023‘ está en el punto de mira de la organización del reality. La mencionada concursante no ha tenido reparo en saltarse las normas impuestas y, por ello, el programa ha decidido tomar cartas en el asunto. Tal y como le ha comunicado en directo Jorge Javier Vázquez, la hija de Raquel Bollo tendrá que someterse a la decisión del público a la hora de sufrir o no una severa penalización.

Cabe recordar que el pasado martes, durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, los concursantes participaron en una dinámica en la que los castigos fueron la tónica habitual. Al igual que a varios de sus compañeros, a Alma Bollo le tocó dormir sola en la selva.

Una penitencia que a la joven le ha supuesto un duro trago. Aunque durante la primera noche Alma Bollo lo intentó, la joven ha decidido saltarse el castigo sin intentarlo durante las sucesivas noches. Al ver la actitud de la joven, Jorge Javier le ha espetado: «Alma, te has pasado la penitencia por el mismísimo. ¿Acaso no entendiste la norma?».

«No. Era uno de mis miedos, de mis pánicos. Lo intenté un día. Antes de entrar aquí comenté mis miedos. Era uno de mis miedos, sino de mis pánicos. Lo superé un día, no ha salido. Lo pasé muy mal, lloré, tenía sudores fríos del frío… No dormí en toda la noche y asumiré las consecuencias. Yo no iba a pasar por eso otra vez porque lo pasé muy muy mal», ha respondido Alma Bollo.

Por su parte, Jorge Javier ha matizado: «Alma, te lo pusieron los compañeros hay que recordarlo». De igual manera, el presentador ha asegurado que el comportamiento tendrá consecuencias: «Te comunico que vamos a consultar a la web de Telecinco para que decidan qué sanciones te aplicamos».

Así pues, Jorge ha compartido las tres opciones: nominación directa, llevar un antifaz durante tres días o vivir en un corralito en la playa durante una semana. «Lo siento si he decepcionado a gente, pero a mí misma no lo he hecho porque he superado un pánico que tenía», ha reaccionado ella.

La decisión final de la audiencia contra Alma Bollo

Poco después, el conductor de la gala ha vuelto a conectar con ‘La Palapa’ para comunicarle a Alma Bollo la decisión final de la audiencia. «Los espectadores han decidido con sus votos, Alma Bollo, que estás nominada con un 64%», le ha comunicado. No obstante, la joven no lo tiene todo perdido puesto que podrá disputar la prueba de líder. «Si ganas la prueba y te conviertes en líder, esta sanción quedaría invalidada. Tienes ante ti un reto espectacular», ha apuntado el presentador.