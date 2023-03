Mario Vaquerizo responde de forma inusitada a Jorge Javier tras su demoledora embestida

Hace justo una semana que Jorge Javier Vázquez publicaba un carta en su blog de Lecturas en la que cargaba duramente contra Alaska y Mario Vaquerizo tras sus últimos posicionamientos políticos asociándose con el sector más conservador de este país.

Así, el presentador de ‘Sálvame’ no se contenía en exponer su opinión sobre el controvertido anuncio que había hecho Mario Vaquerizo para la Comunidad de Madrid y sus últimas palabras en ‘Déjate querer’ sobre la libertad y el franquismo.

Tampoco Jorge Javier Vázquez se cortaba en cuestionar a Alaska por colaborar con Jiménez Losantos en Esradio y permitir que digan barbaridades en su presencia. Unas palabras a las que Alaska reaccionó de forma sorpresiva y a las que ahora ha contestado Mario Vaquerizo.

En su carta, Jorge Javier se mostraba «harto» con que tanto Mario Vaquerizo como Alaska «compadreen de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans».

La respuesta de Vaquerizo

Y si Alaska no quiso entrar en ninguna guerra con Jorge Javier Vázquez, Mario Vaquerizo tampoco lo ha hecho al mostrarse escueto en su respuesta. «Lo que dijo Alaska, que es una mujer muy sabia y por eso estoy casado con ella, es lo que yo suscribo. Jorge Javier está en su derecho de ejercer su derecho, nunca mejor dicho, a opinar. Otra cosa es que su opinión yo la comparta o no, se la respeto y ya está, pero no hay que darle más vueltas”, asegura en unas declaraciones a Chance.

Asimismo, Mario Vaquerizo confiesa que le tiene cierto cariño a Jorge Javier Vázquez y que no le duelen sus palabras. «A mí me duele una caída, una pérdida de un ser querido, me duele que me quede calvo… pero las opiniones de los demás no me tienen que doler. Hay que respetarlas, simplemente», sentencia el vocalista de las Nancys Rubias.

«No busquemos más dramas donde no los hay, yo quiero comedias entretenidas”, concluye Mario Vaquerizo parafraseando una de las canciones más reconocidas de Fangoria.