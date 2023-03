María del Monte tiene que aclarar a Sonsoles su relación con Isabel Pantoja tras el revuelo

María del Monte entraba en directo en ‘Y ahora Sonsoles’ para aclarar sus sonadas palabras sobre Isabel Pantoja en el programa de Jordi Évole.

María del Monte es una de las artistas más conocidas de nuestro país y de las que más interesan a la prensa rosa. Durante muchos años se especuló sobre una relación amorosa de esta con Isabel Pantoja, lo que la puso más en el foco mediático. Para sorpresa de todos, la artista hablaba en ‘Lo de Évole’ de este asunto, aunque ha tenido que recular y aclarar sus declaraciones.

«¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?», le preguntaba Évole a María del Monte, que reaccionaba con un corte: «No sé, pero tampoco voy a hablar más de esto». Sí confesaba que le habían ofrecido mucho dinero para hablar de su relación: «He renunciado a mucha pasta, no te vayas a creer que no es tentador contar ciertas cosas, prestarte a ciertas cosas… Me llegaron a ofrecer hasta 300.000 euros. Pero me negué porque quería seguir controlando mi vida».

Asimismo, María del Monte hablaba de la situación que vivió por compartir su vida con Isabel Pantoja: «Lo llevé regular. Vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto hacia lo que era eso. Es cierto que había grabado muchos discos y me habían comprado, pero jamás en mi vida había tenido un fotógrafo persiguiéndome. Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados«.

Son muchos los que han interpretado estas palabras de la cantante como una confirmación de su relación amorosa con Isabel Pantoja. Por este motivo, María del Monte ha querido aclarar sus palabras en ‘Y ahora Sonsoles‘. «No he reconocido en ningún momento ninguna relación con ninguna otra persona que no sea mi pareja«, manifestaba.

Sobre sus palabras frente a Jordi Évole, María del Monte aprovechaba el programa de Sonsoles Ónega para puntualizar que en todo momento se refería a la relación que hubo entre Isabel Pantoja y ella, que fue «un momento puntual de amistad y compañerismo, pero nada más». E insistía en que el dinero que le ofrecieron fue para hablar de su amistad: «De eso a que alguien diga que yo he reconocido una relación, no, no, al pan, pan y al vino, vino».

Para acabar, la cantante hacía una petición a los medios de comunicación y a los seguidores del programa para dar por zanjado el asunto. «Lo que no cuente yo de mi vida, rogaría que no lo haga nadie en mi nombre. No es cierto que yo haya reconocido nada», concluía.