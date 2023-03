Jordi Évole se atreve con esta pregunta a María del Monte y ella se niega: «No voy a hablar»

María del Monte concedió su entrevista más sincera a Jordi Évole al hablar de su homosexualidad e Isabel Pantoja, pero hubo una pregunta que se negó a contestar

Este domingo, 12 de marzo, LaSexta ha emitido una nueva entrega de ‘Lo de Évole‘, con María del Monte como protagonista. La artista empezó la charla con Jordi Évole quitándose el reloj para no ponerle tiempo a la entrevista, y así poder hablar de todo, cosa que hizo. El presentador empezó reconociendo que él siempre había sentido el «folclore con un punto de desprecio». Sin embargo, la entrevistada admitió que ella había sido una folclórica «atípica, sin tacón, sin ir pintada como una puerta, sin ir peinada de peluquería, sin rabillo del ojo, sin ser antigua, ni recatada».

Como no podía ser de otra forma, Jordi Évole sacó el tema de Isabel Pantoja y su sonada amistad con su invitada que tanto dio que hablar en los años 90. Si bien la tonadillera estuvo muy presente en la entrevista prácticamente desde el principio, aunque fuera de forma indirecta. «Cuando saqué mi primer disco, reapareció Isabel con la misma compañía y se volcaron en el marketing de su ‘Marinero de luces’. Era normal, confiaban en que les iba a dar más dinero», ya que era su regreso a la música tras la muerte de Paquirri.

La pregunta que se negó a contestar: «No voy a hablar más de esto»

No obstante, lejos de considerarla competencia, María del Monte la invitó a su programa de televisión. Évole cree que fue un inteligente movimiento para atraer a la audiencia, pero su invitada no lo vio así: «Era un programa en el que se cantaba, y esta persona era cantante. Claro que tenía su morbo». En ese momento, el presentador no dudó en preguntarle: «¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja». Una pregunta que ella se negó a contestar, para evitar así alargar el tema: «No sé, pero tampoco voy a hablar más de esto».

De lo que sí habló fue de la «agresividad de la prensa rosa» en aquellos tiempos. Según reconoce la cantante, «Lo llevé regular. Vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto hacia lo que era eso. Es cierto que había grabado muchos discos y me habían comprado, pero jamás en mi vida había tenido un fotógrafo persiguiéndome. Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados».

Un acoso que le privó de su tranquilidad y libertad: «Cuando se castiga a alguien, se le priva de su libertad. ¿Por qué tenía que recibir el castigo de no tener libertad si no había hecho nada?», lamentó María del Monte.

Tampoco se mordió la lengua al hablar del dinero que le llegaron a ofrecer por hablar de Isabel Pantoja: «He renunciado a mucha pasta, no te vayas a creer que no es tentador contar ciertas cosas, prestarte a ciertas cosas… Me llegaron a ofrecer hasta 300.000 euros. Pero me negué porque quería seguir controlando mi vida».