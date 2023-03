María del Monte destapa a Évole la oferta para ser ‘número dos’ de este partido y su respuesta

María del Monte le confiesa a Jordi Évole en ‘Lo de Évole’ que recibió la oferta de un partido político para ser el número dos en las listas.

María del Monte será la protagonista de la entrega de ‘Lo de Évole‘ de este domingo. La cantante y presentadora se sentará con Jordi Évole para hablar de cómo le ha cambiado la vida tras confesar públicamente su homosexualidad y abrirse en canal sobre su vida personal y profesional.

A lo largo de la entrevista, más allá de recordar cómo hace justo un año decidía hacer pública su relación con la que había sido su pareja durante más de 20 años y que a día de hoy es su mujer; María del Monte le confiesa a Jordi Évole que recibió una oferta del PSOE para ser su número dos en las listas electorales después de que el presentador le preguntara si creía que hay motivaciones políticas para que no esté trabajando en Canal Sur.

«¿Has imaginado algún tipo de motivación política para no estar ahora en Canal Sur?», le pregunta Jordi Évole. «Yo prefiero pensar que no porque sino sería muy decepcionante para mi como ciudadana andaluza que esas cosas influyeran», le responde la cantante. «Quiero creer que no porque quiero creer que estoy en buenas manos», prosigue diciendo María del Monte. «¿Estar en buenas manos te refieres a quién gobierna ahora?», repregunta Évole. «Si quien gobierno o no influye en determinadas decisiones del folclore de mi tierra para mi sería decepcionante», insistía la sevillana.

Es justo después cuando Jordi Évole se interesa por saber si le han ofrecido alguna vez algún cargo político. «Si, una vez. Ir de segunda de lista en el PSOE», le responde del Monte. «¿De quién?», se preguntaba Évole. «Pues no sé si era Alberto Sánchez Monteseirín», respondía la cantante. «Pero yo creo que no. No me costó, lo tengo claro. Yo tengo claro que no es para lo que he venido a este mundo», aseveraba María.

«De la que se libró»

Este viernes, ‘Más vale tarde’ se hacía eco de las declaraciones de María del Monte, Iñaki López y Cristina Pardo ironizaban con lo que dijo la cantante de que espera creer que los políticos no interfieren en la televisión pública. «Dice que quien gobierne o no influye en la tele pública, ¿qué creemos?», les preguntaba Cristina Pardo a sus compañeros. «Es inevitable dejar su impronta», respondía Iñaki. «No, que no se meten en la tele pública», apostillaba Pardo entre risas.

«Ella es muy inteligente y muy prudente en su respuesta», añadía Pablo Montesinos, corresponsal político de El HuffPost tras su salida del PP. «De la que se libró. Ir de número dos en una lista municipal es que al final puedes ser el vicealcalde de la ciudad, aquí también fue muy prudente y muy inteligente», soltaba el periodista.