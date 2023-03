Lo que Chayo Mohedano es capaz de recriminar a Rocío Carrasco lo colma todo

Chayo Mohedano no se contiene al denunciar el acoso de ‘Sálvame’ y en decir lo que piensa realmente de su prima Rocío Carrasco.

Chayo Mohedano se encuentra feliz ante el éxito que está cosechando con un nuevo single, ‘De qué vas’, cuyo videoclip tiene como protagonista a su prima, Gloria Camila. Un tema que está dando mucho que hablar porque al más puro estilo Shakira con Piqué no duda en lanzar dardos hacia Telecinco y La fábrica de la tele.

Muchos han llegado a pensar que Chayo Mohedano le dirigía varios de sus mensajes a su prima Rocío Carrasco por todo lo que ha dicho en sus docuseries producidas precisamente por La fábrica de la tele. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que este tema fue compuesto en 2018 pese a que haya visto la luz ahora.

Desde su lanzamiento hace poco más de una semana, ‘De qué vas’ acumula más de 200.000 visualizaciones. Y es que son muchos los que han querido ver cuáles eran esos dardos que lanza hacia la productora de ‘Sálvame’, con quien mantiene una guerra abierta desde hace años e incluso judicial a raíz de la llamada Operación Deluxe, reconvertida ahora Operación Luna en la que su marido Andrés Fernández también estaba incluido por la revelación de datos confidenciales.

Tras un largo tiempo en silencio, Chayo Mohedano ha concedido ahora una entrevista a El Mundo en la que habla sin miedo contra ‘Sálvame’ y contra su propia prima. «La escribí en un momento crítico de mi vida: llevaba tres años fuera de televisión y seguían machacándome y menospreciando mi trabajo», confiesa sobre el significado de la canción.

Una de las metáforas indirectas que se aprecian en el videoclip es como tanto la propia Chayo como Gloria Camila le dan martillazos a una tele. ¿A quién se dirige? le preguntan. Y su respuesta es clara. «Me he sentido atacada, desprestigiada e insultada por una productora. Todos saben quién me ha maltratado durante años. El destinatario de la canción tiene nombre y apellidos. Es muy triste, pero generan odio«, recalca aludiendo así a La fábrica de la tele.

Y es que Chayo Mohedano denuncia el acoso y derribo al que le han sometido durante años en ‘Sálvame’ tachándola de mala cantante y de pagar al público de sus conciertos. «Iba a trabajar a los sitios y veía una cámara de Sálvame solo para hablar mal de mí. Cogían un cartel mío, lo pintaban y lo pisoteaban, animaban a que fuese la gente a tirarme huevos mientras cantaba..», lamenta la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Pero no solo a ella, según Chayo Mohedano en ‘Sálvame’ también le hicieron mucho daño a su madre. Olvidándose de que gracias al programa su madre tuvo trabajo durante años. «Han hecho muchísimo daño, también a mi marido por el hecho de ser mi marido», asevera la sobrina de Rocío Jurado.

«Ella no nos quiere»

Durante la entrevista, Chayo Mohedano no se contiene tampoco al hablar de su prima Rocío Carrasco y se atreve con una dura recriminación: «Me dolió porque a Rocío no la he maltratado nunca, aunque no esté de acuerdo con lo que dice. Lo que ha demostrado ella es que no nos quiere«, señala. Pese a que no tiene relación actual con ella, Chayo defiende que «la quiero mucho y deseo que sea feliz».

No obstante, según Chayo todo lo que su prima Rocío ha dicho de su madre Rocío Jurado no es cierto. «En que mi tía Rocío ha estado manipulada, el que la conozca sabe que eso era imposible. Antes del documental nunca me habló mal de mi familia y cuando empezó a contar las cosas como no son, aluciné», sentencia.

Por último, Chayo Mohedano hace referencia a lo que dijo Rocío Carrasco de que ella fue la única que cobró en la última gala que hizo Rocío Jurado. «Rocío Jurado no hace esa gala para pagarse su enfermedad, lo hace para ayudar a mi prima y que tuviese un proyecto importante con su madre. Estoy en esa gala porque mi tía me lo pide y se cubrían los gastos de todos los artistas: viaje, hotel, ropa… No cobro nada», aclara la cantante.