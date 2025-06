Kiko Jiménez da esta cruda sentencia a 'La familia de la tele' y señala si pueden volver a Telecinco

'La familia de la tele' se encuentra a pocos días de cumplir un mes de vida en las tardes de La 1, aunque parece que aún no ha encontrado su parcela entre los espectadores de la cadena pública. Su reformulación y sus cambios de horario son la última baza para garantizar su supervivencia, pero Kiko Jiménez parece tener claros cuáles son los principales errores del nuevo formato. Y el antiguo colaborador de 'Sálvame' no ha dudado en sugerir su regreso a Telecinco.

El novio de Sofía Suescun, que se ganó un puesto de colaborador en la última etapa del extinto magacín vespertino de Telecinco, tiene claras sus condiciones mientras permanezca en la cadena. "No tener miedo a nada ni a nadie. Ser libre y decir lo que piensas en cada momento. Y por supuesto, opinar desde el corazón", explica el televisivo durante su entrevista con El Confi TV.

Kiko Jiménez se dirige a 'La familia de la tele' con una clara advertencia sobre su futuro: "Necesitan a Telecinco, se han ido a otra cadena y no molan"

Así, Kiko Jiménez hace tal vez referencia a sus constantes pronunciamientos sobre 'Sálvame' en distintos espacios de Mediaset ignorando el supuesto veto de la cadena al que fue su programa estrella durante años. "No tengo relación estrecha con ninguno, pero si nos encontramos nos saludamos y todo bien. Sí que tengo más cercanía con Lydia Lozano y alguna vez nos mandamos algún mensajito", confiesa el de Linares sobre si aún mantiene contacto con sus antiguos compañeros de programa, que ahora se encuentran en La 1.

Y precisamente cuando le preguntan sobre 'La familia de la tele', el televisivo no duda en señalar el motivo de su mal funcionamiento. "Ellos necesitan de Telecinco y es probable que Telecinco también les necesite a ellos. Hacían un tándem perfecto y es donde molaban. Se han ido a otra cadena y ya no molan", sugiere Jiménez ante el citado medio, proponiendo el regreso del universo 'Sálvame' a Mediaset.

"Puede ser también que ellos no se sientan cómodos. Quizá no se sienten libres del todo", subraya el novio de Sofía Suescun. "Los veo a todos un poco desubicados, perdidos y a destiempo. No están ofreciendo su esencia, como ellos son. Seguramente sea cuestión de tiempo, pero además, no están siendo arropados por el público ni por sus propios compañeros de cadena", señala Kiko Jiménez.

"No debían haber sido tan rencorosos ni actuar de esa forma tan despechada"

"Ese no es su lugar. Su hábitat era Telecinco y al salir de ahí… pues eso, están como pollo sin cabeza. En el universo Mediaset todos nos retroalimentamos de todo y eso es lo que mola", insiste el televisivo ante el citado medio, dejando claro que la dinámica de la cadena pública no favorece a un programa como 'La familia de la tele' debido al perfil de sus colaboradores.

Sobre la imposibilidad de regresar a Telecinco, Kiko Jiménez se muestra optimista. "En la vida nada es inviable y todo puede volver a pasar. Yo estaría encantado de que volvieran. Tienen talento y son buenos en lo suyo", subraya ante el citado medio. "Sí creo que no debían haber sido tan rencorosos ni actuar de esa forma tan despechada", añade el colaborador de 'Fiesta', lanzando un dardo a María Patiño y compañía.

Y es que, desde su despido de Mediaset en 2023 con la cancelación de 'Sálvame', las antiguas estrellas de las tardes han cargado contra el grupo de Fuencarral en numerosas ocasiones por la desagradable salida que experimentaron. "Tenían que haber entendido que al final se trata de una empresa y movimientos que hay que asumir con naturalidad. Todo es cíclico y nunca sabes a dónde puedes volver", asegura Jiménez.

"Hay que ser más agradecido"

"Hay que ser más agradecido. Yo siempre he dado las gracias a quien me ha dado trabajo. Y si me tengo que ir, pues me voy, y no lo voy a hacer despotricando porque nunca sabes las vueltas que da la vida", termina señalando Kiko Jiménez, que no se muestra optimista ante el futuro de 'La familia de la tele' en La 1. Cabe recordar que el formato de LA OSA Producciones arrancó esta semana con su tiempo en pantalla reducido a 70 minutos, de 15:50 a 17:00 horas, viendo su segundo acto cancelado en menos de un mes.