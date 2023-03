La productora de ‘Sálvame’ comunica esta determinación con Belén Esteban sobre su continuidad

La fábrica de la tele y Belén Esteban han renovado el contrato de la colaboradora de ‘Sálvame’ tras más de 13 años.

En los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre si Belén Esteban seguiría en ‘Sálvame‘ y en televisión. La propia colaboradora dejó caer en una de sus últimas entrevistas en el ‘Deluxe’ que a ella no le quedaba mucho en televisión. Sin embargo, parece que el futuro lo tiene garantizado pues acaba de renovar su contrato con La fábrica de la tele.

Belén Esteban se incorporó a la familia de ‘Sálvame’ el 1 de mayo del año 2009 y desde entonces se ha convertido en una de las colaboradoras más querida por el público del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Adela González, María Patiño y Terelu Campos.

«Estoy muy contenta. Sálvame es el programa de mi vida y estoy en la productora que quiero estar«, confiesa muy ilusionada Belén Esteban. «Llevo 13 años en La Fábrica de la Tele y espero jubilarme

con ellos. La Fábrica de la Tele es mi casa», sentencia la de Paracuellos del Jarama. 13 años en los que la hemos visto como colaboradora de ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ incluso como presentadora de su propia sección, ‘Lo de Belén’, que pasó sin pena ni gloria hace justo un año.

«Me siento libre de decir lo que quiero»

Para Belén Esteban una de las cuestiones que le hacen estar feliz en La fábrica de la tele y por lo que no ha dudado en renovar su contrato es por la libertad que le dan para decir lo que quiera. Así, lo ha demostrado en estos 13 años metiéndose incluso en algunos charcos o enfrentamientos con Jorge Javier Vázquez.

«Me siento libre de decir lo que quiera y ellos me dan todas las posibilidades para expresarme como soy. Y eso se agradece mucho ahora mismo», asegura Belén Esteban en el comunicado de La fábrica de la tele. «Ojalá sean otros 30 años más y me pueda jubilar con La Fábrica de la Tele y en Mediaset», añade Belén Esteban.

Unas palabras que llaman poderosamente la atención después de que hace solo unos días se censurara a hablar tras mencionar a Paz Padilla. Y es que cabe recordar que el nuevo Código Ético de Mediaset impulsado por Alessandro Salem, el nuevo CEO tras la salida de Paolo Vasile prohíbe enfrentamientos entre colaboradores y programas de la cadena.