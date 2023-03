Iñaki López tiene que aclarar su estado de salud tras anunciar su marcha de ‘Más Vale Tarde’

Iñaki López no gana para disgustos. Este viernes, el presentador se ponía al frente de ‘Más vale tarde’ en solitario mientras Cristina Pardo se tomaba un pequeño respiro después de que en los últimos tiempos su compañero le haya dejado sola.

«Después de dos meses de baja médica y los cuatro meses que voy a tener en breve por baja de paternidad, le debía alguna tarde a la muchacha. Así que me he permito que vaya a disfrutar de su vida aunque sea este cuartito de hora», comentaba Iñaki López en su conexión con Dani Mateo al final de ‘Zapeando’.

Lo que no sabía Iñaki López en ese momento era el gran susto que se iba a llevar al llegar a casa. Y es que poco después de haber despedido el programa del viernes, el presentador alarmaba a todos sus seguidores anunciando que tenía que volver a ausentarse de la tele por su problema con los ojos.

Fue a primeros de febrero cuando Iñaki López anunciaba que tenía que dejar temporalmente la pantalla tras acudir a urgencias y detectarle un problema. Finalmente, el presentador confesó que había vuelto a tener un desprendimiento de retina. Tras casi un mes apartado de ‘Más vale tarde’, reaparecía a finales de febrero con un ojo morado.

Como decimos, este viernes por la noche, Iñaki López volvía a recaer tal y como él mismo aseguraba. «He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos», escribía el presentador confirmando así que volvería a tener que dejar el programa de las tardes de la Sexta.

Pero finalmente no será así. Unas horas después, Iñaki López ha tranquilizado a todos dando el último parte médico y dejando claro que finalmente no tendrá que pasar por quirófano. «Hola a todos, me comunica el médico que finalmente la operación no será necesaria. Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño. Sobre todo a ti, Andrea Ropero», aseveraba.

Y es que en el caso de haber tenido que operarse, Iñaki López habría visto como su problema con los ojos coincide con el futuro parto de Andrea Ropero. Cabe recordar que la reportera de ‘El Intermedio’ espera su segundo bebé junto al presentador vasco.