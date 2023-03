Ana Rosa retrata en estos inapelables términos a Adara tras su sonado episodio en ‘SV’

Los ánimos están especialmente crispados en ‘Supervivientes 2023’. Un simple cuenco de arroz ha bastado para que entre Adara Molinero y Arelys Ramos se desate el que ha sido el enfrentamiento más sonado de lo que llevamos de edición. Y sobre ello han opinado extensamente este lunes durante el club social de ‘El programa de Ana Rosa‘.

«Uf, qué buen rollo», ha reaccionado en primer lugar la presentadora de Telecinco al ver el vídeo de semejante trifulca. «Arelys es la gota malaya», ha apuntado Joaquín Prat sin cortarse y dejando claro su posicionamiento a favor de Adara. «La veo un poco cínica. Es verdad que Adara, si ganara en formas, sería una tía diez, pero creo que, a veces, expresar esa agresividad es totalmente inevitable cuando la situación es la que es», ha comentado el influencer Luc Loren, que también ha participado en el magacín.

«Estás en la playa mala, estás diciendo que estás mal y que tienes hambre y que, por favor, no te rebajen la comida. Evidentemente, Arelys tenía la función de repartirla, pero es que tomó la decisión sin estar ella delante. Yo entiendo que exista ese brote», ha proseguido el también defensor de Jonan Wiergo.

«A Arelys le encargan que reparta la comida y es lo que hace. A mí me parece que es una persona que no me despierta ninguna simpatía, pero creo que en este conflicto sí tiene razón», ha apostillado por su parte Alessandro Lequio. «¿En qué la tiene? Si es mi parte, tú no tienes que decir cuándo me la como o no», ha rebatido Antonio Rossi. «Déjame terminar. Di lo que quieras. A mí me parece que Adara es una señora agotadora, lo único que hace es protestar por protestar», ha elevado el tono Lequio.

«En un concurso así, la comida es una cosa vital y estamos hablando de hidratos. Tu concurso depende de esa energía. Entonces la comida no se puede tocar», ha exclamado Loren. «Adara no está haciendo el concurso de la queja. Precisamente está siendo muy activa en todo lo que puede y, ahora, no tiene fuerzas y se siente desesperada», ha afirmado Sandra Aladro, contrariando también a Alessandro.

«La comida es sagrada porque es lo único que tienen a parte de sus mañas. Y ella misma lo dice y creo que es el grito de una superviviente», ha valorado Paloma García-Pelayo, colocándose igualmente del lado de Adara Molinero. «Ella teatraliza sus emociones», ha criticado Lequio. Un nuevo ataque que Ana Rosa Quintana ha frenado con una frase inapelable que deja a las claras lo que piensa realmente de la joven concursante: «Yo la veo muy de verdad eh, yo la veo muy verdad en ese agobio y angustia que está teniendo».