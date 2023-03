Se lía muy gorda con Adara en ‘Supervivientes’ y la escena no para de comentarse

La calma en ‘Supervivientes 2023‘ ha acabado definitivamente. Estalla la guerra entre Adara Molinero y Arelys Ramos a cuenta de la comida y simplemente el avance que se ha mostrado unas horas antes de la nueva entrega de ‘Conexión Honduras’ no deja lugar a dudas y está desencadenando un aluvión de reacciones en redes sociales.

El vídeo apenas dura medio minuto, es solo un aperitivo, pero ya refleja la nueva cara que Adara está adquiriendo en el concurso después de tres semanas de aclimatación en las que ha permanecido en un plano mucho más secundario en cuanto a conflictos. Sin embargo, eso ya es pasado y la concursante ha empezado a desplegar su lado más combativo y guerrero.

«Te estoy hablando Arelys. No me ignores. Llevas dos días tocándome los huevos. No me volváis a tocar mi ración de arroz. Con la comida no se juega. La comida, no. Que vas de Virgen María y tienes el demonio dentro, payasa», dice a voz en grito contra la madre de Yulen Pereira en ese adelanto que ha colgado ‘Supervivientes’ en su cuenta oficial de Twitter y que, según ha contado Ion Aramendi en ‘Fiesta’, es solo una ínfima parte de lo que está por verse.

Habrá que esperar por tanto a la gala dominical del reality para tener una mejor perspectiva y contexto de esa monumental pelea que han protagonizado Adara Molinero y Arelys. La más sonada de lo que llevamos de temporada tras el brutal enfrentamiento que se pudo ver en la pasada gala entre Asraf Beno y Manuel Cortés.

No obstante, es cierto que entre ambas participantes venía existiendo cierta animadversión desde hace una semana. El pasado domingo ya hubo un rifirrafe entre ellas por la distribución de la comida. La madrileña había dado unas directrices como líder de su grupo y la cubana discrepaba. El desencuentro entre ellas acabó con Arelys llamándole «maleducada», «niñata» y «malcriada» a sus espaldas.

Las redes echan humo ante el brote de Adara Molinero

Desde entonces, se ha estado cocinando lo que ahora ya es una cruzada sin cuartel y todo un balón de oxígeno para una edición de ‘Supervivientes’ a la que le estaba costando arrancar. Las reacciones a este cebo de la bronca son innumerables. No deja de comentarse pese a que el episodio en cuestión aún no se ha emitido íntegramente:

