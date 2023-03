Arelys dará mucho que hablar con lo que señala de Adara Molinero en ‘Supervivientes’

Arelys Ramos y Adara Molinero han dinamitado la convivencia en ‘Supervivientes 2023’ con una fuerte bronca a cuenta de la comida.

Las broncas en lo que llevamos de edición en ‘Supervivientes 2023‘ están de plena actualidad. Uno de los últimos desencuentros se ha vivido a cuenta del liderazgo de Adara Molinero en su grupo. En esta ocasión, el choque ha comenzado a raíz de la propuesta que ha hecho la joven sobre la distribución de la comida. Al escuchar lo que planteaba la superviviente, la desaprobación de Arelys ha quedado patente en su rostro.

«¿Cuál es el problema? ¿Por qué me pones esa cara Arelys?», le ha espetado Adara al ver la reacción de la madre de Yulen. Ante este corte, Arelys Ramos ha cuestionado la decisión preguntando: «¿No cenáis entonces?». Una intervención que poco o nada le ha gustado a la líder: «Tampoco hace falta que me pongas esa cara». «Me parece demasiado todo para comer. Me da igual», ha comentado Arelys, ante lo que Adara Molinero le ha hecho callar asegurando: «Aquí mucha comida no es nunca porque tenemos poco».

Lejos de dar por zanjado el tema, Arelys ha vuelto a mostrar su desaprobación. Esto ha motivado una nueva réplica por parte de Adara: «Lo hablamos entre todos, pero no hace falta que me pongas esas caritas. Si yo estoy dando mi opinión y no sirve». «No es mi queja, que me parece demasiada comida. Volvemos a lo mismo, vuelta al trigo otra vez», ha espetado Arelys.

Esta actitud ha acabado minando a Adara Molinero, quien ha vuelto a explotar diciendo: «Son tus reglas, continuamente… Ya por llegar de la otra playa que parece que venimos de un hotel. Nosotros también lo hemos pasado mal. No me vuelvas a mirar así porque me calienta mucho. No me vuelvas a mirar con ese desprecio». En la misma línea y a posteriori, ha asegurado: «No tengo nada más que hablar contigo para evitar que me vuelvas a hablar así». «Eres tú la que me lo ha recriminado», ha terminado diciendo Arelys.

Lejos de dar por zanjada su disputa con un acercamiento, la tensión se ha enquistado entre las dos. De hecho, Arelys se ha desahogado en el mar recreando y parodiando la reacción de Adara a su polémico gesto. De igual manera, la madre de Yulen se ha referido a Adara Molinero con términos que darán mucho de lo que hablar y sembrarán la polémica en cuanto ella se entere. «Maleducada, niñata o malcriada», han sido los calificativos con los que Ramos se ha referido a Adara.