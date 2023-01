Sonsoles Ónega pone la guinda en su polémica con Luis Zahera con este pronunciamiento

Sonsoles Ónega ha querido dejar claro que ellos no tendieron ninguna trampa a Luis Zahera al preguntarle por la polémica de los Feroz.

Después de la polémica por el supuesto abuso sexual del productor de cine, Javier Pérez Santana a la actriz Jedet, en una fiesta posterior a los Premios Feroz, ‘Y ahora Sonsoles‘ quiso contar este lunes con Luis Zahera, premiado como mejor actor de reparto por ‘As bestas’ para preguntarle por el asunto. El actor de ‘Entrevías’ se mostró molesto con Sonsoles Ónega por hacerle cuestiones sobre el tema de los abusos sexuales y no por la película ni por su premio.

«Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que no tengo conocimiento y que están judicializadas y son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente», se quejaba Luis Zahera al final de la entrevista. Un corte que hacía que Sonsoles Ónega terminara la conexión pidiendo a la audiencia que viera su película.

Un día después, ante el revuelo generado por la queja de Luis Zahera hacia el programa de Antena 3, Sonsoles Ónega ha querido aclarar lo sucedido y defender al equipo de ‘Y ahora Sonsoles’ acusando al actor de mentir al decir que no le habían avisado de que le iban a preguntar por la denuncia de supuestos abusos sexuales en los Premios Feroz.

«Por cierto. Que ayer Luis Zahera, premio Feroz por su trabajo en ‘As bestas’, estuvo con nosotros y dijo que no sabía que le preguntaríamos por este lío de los premios. Nosotros le llamamos expresamente para hablar de eso», empezaba aclarando Sonsoles Ónega.

«No somos de atracar a nadie»

«Nosotros no somos de atracar a nadie con preguntas inesperadas ni tender emboscadas imprevistas. Lo digo para dejarlo claro«, sentenciaba Sonsoles Ónega, asegurando así que desde el programa le habían informado a Luis Zahera que su entrevista era precisamente para hablar de la polémica generada por la denuncia de abusos sexuales.

«No me puede gustar más Luis Zahera pero defiendo a este equipo como una madre defiende a su hijo«, añadía Sonsoles Ónega dando por zanjado el tema y la polémica tras el malestar del actor gallego hacia el programa.