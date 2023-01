Luis Zahera da el mayor corte a Sonsoles Ónega en Antena 3 y acaba de inmediato la entrevista

Sonsoles Ónega conectaba con Luis Zahera en ‘Y ahora Sonsoles’ y le preguntaba por el supuesto abuso sexual a Jedet en los Premios Feroz.

Lamentablemente, lo que tenía que haber sido una celebración del cine español se ha convertido en noticia por la presunta agresión sexual a Jedet. Un tema, ya judicializado y en proceso de investigación, del que no para de hablarse en todos los programas de televisión. Entre ellos, se encontraba ‘Y ahora Sonsoles’ con Sonsoles Ónega, que además contaba en directo con uno de los premiados, Luis Zahera.

Tras analizar lo sucedido el pasado sábado en una fiesta posterior a los Premios Feroz 2023, Sonsoles conectaba con Luis Zahera, el actor de ‘Entrevías’ que fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘As bestas’. Una conexión que hacía muy feliz a Miguel Lago, que no dudaba en decir que se ponía a sus pies.

Así, el colaborador bromeaba con Luis Zahera sobre su premio y sobre si estaba preparado para recoger también el Goya el próximo 11 de febrero. «Yo que sé, agradezco mucho las preguntas, pero intento no pensar en ello, quiero que se lo den a mi hermano Diego Anido», reconocía el actor gallego. «Cuando llegue el día 11 disfrutaremos y ya veremos», apostillaba.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega le preguntaba por el asunto del día. «Por desgracia te tengo que preguntar por esto», le advertía la presentadora. De primeras, el intérprete ya dejaba claro que él no se había enterado de nada. «Voy a ser absolutamente sincero contigo. Yo estoy con mil tinglados, estuve en la ceremonia con Rodrigo Sorogoyen, acabó la ceremonia y a los diez minutos estaba dormido con un bendito en mi cama. Ayer estuve en Teruel, que estoy con monólogos. Y no soy la persona indicada porque no me entero de nada», le replicaba Luis Zahera.

«Vi un momento en la Sexta que pasó algo, pero no te puedo ayudar lo siento. Yo no percibí nada en la mesa en la que estábamos. No tengo conocimiento, no te puedo ayudar», incidía, para después bromear con que el ambiente en las fiestas del cine son para disfrutarlas. «Te tomas unos vinos, la noche se calienta, pero no sé que decirte», soltaba. «Por favor, que nadie malinterprete a Luis Zahera», le matizaba sobre esa frase de «la noche se calienta».

«Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que son desagradables»

«No creo que se pueda malinterpretar, digo que te tomas un vino y la noche se calienta, no hay más», aseveraba él. «No, pero en estos tiempos hay que aclararlo todo», defendía Sonsoles intentando echarle un cable para que nadie pudiera malentender sus palabras. «Hombre, evidentemente, no me metáis en un lío», les pedía Zahera. «Hombre yo no tengo ni idea, imagino que sería una fiesta en la que la gente está en un ambiente disipado, pero lo que ocurrió no tengo ni idea», volvía a justificar.

Finalmente, Luis Zahera, visiblemente incómodo con la situación, no ha dudado en darle un muy tenso corte a Sonsoles Ónega. «Yo pensé que me llamabais por la película, no para hablar de movidas que no tengo conocimiento y que están judicializadas y son desagradables. No sabía que era una entrevista para esto, sinceramente», sentenciaba el actor. Ante semejante hachazo, Sonsoles torcía el gesto, pedía a la gente que viera su película y le despedía abruptamente.