Adara Molinero, primera concursante estrella de la próxima edición de ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero estaría muy cerca de tirarse del helicoptero en ‘Supervivientes 2023’ y apunta a ser uno de los grandes fichajes de la edición.

‘Supervivientes 2023‘ está a la vuelta de la esquina y Telecinco ya calienta motores tras el lanzamiento de la promo oficial con sus presentadores. Este año, con novedad en el equipo debido a la incorporación de Laura Madrueño, ‘la chica del tiempo’ de Mediaset, en relevo de Lara Álvarez; que abandona el formato después de 8 años al frente.

Una promo que destaca sobre todo por la voz misteriosa y apocalíptica que le acompaña; y con la que se incide en la dureza de esta edición. «Vuestra vida dorada en polvo se transformará. Grandes tormentas el océano agitarán y de mar en mar buscaréis alimento que no existirá», se asegura como aviso a navegantes hacia los concursantes.

Por ahora, la cadena no ha confirmado la identidad de ninguno de ellos. Pero es cuestión de tiempo. Si nada cambia, se prevé que el reality de supervivencia arranque a comienzos de marzo, es decir, casi un mes y medio antes de los habitual. De manera que los contratos de los próximos robinsones deberían estar a punto de firmarse.

Y uno de ellos sería el de Adara Molinero. Según avanza Yotele, las negociaciones entre la ganadora de ‘GH VIP 7’ y Bulldog TV, la productora del formato, han resultado fructíferas. Está previsto que el acuerdo se cierre en los próximos días para dar así el siguiente paso: los chequeos médicos pertinentes a los que se deben someter antes todos los participantes.

El nombre de Adara Molinero vendría a ser sin duda todo un reclamo para ‘Supervivientes 2023’. Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra en 2019 enganchó a millones de espectadores y su historia de amor con Gianmarco Onestini conquistó a todos. Tanto, que se alzó con la victoria de la que ha sido la última edición de ‘GH’ que ha podido emitir Telecinco.

También participó en 2021 en ‘Secret Story’, pero no fue su reality. Realmente no formaba parte del casting inicial de este concurso. Sin embargo, debido a las maltrechas audiencias, Telecinco decidió integrarla como concursante de pleno derecho para impulsar los datos. Su periplo apenas duró unas semanas y, desde entonces, no se le ha vuelto a ver en televisión.