Un histórico rostro de Movistar Plus anuncia su salida de la plataforma después de 36 años: "No hay duelo que superar"

Movistar Plus arranca el nuevo curso televisivo con una sonada baja que afecta de lleno a sus contenidos deportivos, uno de sus paquetes de servicios más populares. El periodista Antoni Daimiel ha anunciado que cierra su etapa en la plataforma tras 36 años al frente de la cobertura de los partidos de baloncesto y la NBA. Y el comunicador no ha dudado en adelantar cuál será su siguiente paso profesional.

La mítica voz de la plataforma ha confirmado los rumores sobre su salida de la plataforma a través de un comunicado en sus redes sociales publicado este jueves. "Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a Movistar Plus", ha comenzado aclarando el periodista deportivo en una publicación plagada de imágenes que detallan su recorrido de casi cuatro décadas en la cobertura deportiva.

Antoni Daimiel anuncia su salida de Movistar Plus tras 36 años siendo la voz del baloncesto en la plataforma

"Una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar", ha continuado explicando la voz histórica de Movistar Plus, detallando su buena relación con la plataforma y el carácter amigable de su salida en el comunicado publicado en Instagram.

Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a @MovistarPlus , una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar. pic.twitter.com/cnYJ4HaYRh — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

"Aunque nunca me dieron llaves ha sido para mí un hogar más que una casa, una morada en la que he convivido con muchísima gente. La lista de agradecimientos y el almacén de grandes recuerdos es emocionante e interminable. Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba", ha señalado el periodista deportivo.

Así, no ha dudado en aclarar cuál será su próximo desvío profesional y cuando se producirá. "Las circunstancias han propiciado esta separación. No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)", ha desvelado.

"Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré. Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras. Si alguien lo aprecia así, que no se lo tome a mal, no me corrija y me deje a mi aire. Nos vemos por ahí", ha terminado señalando el periodista sobre su nuevo camino en solitario alejado de Movistar Plus.

Y la plataforma no ha tardado en reaccionar públicamente a su salida contestando al comunicado también publicado en X. "La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel. Gracias por tu talento, tu dedicación y tu forma única de contar el juego. Mucha suerte en esta nueva etapa. Y recordando a tu inseparable Andrés Montes: "gracias por hacernos la vida más maravillosa", ha escrito la cuenta oficial de Movistar Plus en la red social.

La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel. Gracias por tu talento, tu dedicación y tu forma única de contar el juego. Mucha suerte en esta nueva etapa. Y recordando a tu inseparable Andrés Montes: "gracias por hacernos la vida más maravillosa" 💙 — Movistar Plus (@MovistarPlus) August 27, 2026

Su trayectoria en la plataforma

Antoni Daimiel deja atrás la que ha sido su casa convertido en uno de los periodistas deportivos más reconocidos de España. Su aventura ligada al periodismo deportivo comenzó en el Canal+ en 1990, y posteriormente transicionó a Movistar Plus. Comenzó como redactor de Deportes durante la etapa inicial de la cadena, se consolidó como reportero y editor de 'El día después' además de desempeñar labores como narrador del baloncesto universitario estadounidense.

En 1995 comenzó a adentrarse en las retransmisiones de la NBA y pronto se convirtió en una de las voces estrella del baloncesto americano. En esos años firmó una de sus etapas más históricas y recordadas junto a Andrés Montes. Una vez instalados en la marca Movistar Plus, se mantuvo como una de las principales voces de la NBA, formando tándem con Guille Giménez y colaborando en formatos como 'Generación NBA'. Además, ha colaborado en la Cadena SER y otros medios consolidándose como todo un experto en la materia.