Atresmedia anuncia el fichaje de Samantha Vallejo-Nágera con una nueva sección en 'Y ahora Sonsoles' tras su salida de 'MasterChef'

Desde que TVE confirmó la salida de Samantha Vallejo-Nágera de 'MasterChef', la cocinera no ha parado de participar en numerosos programas de Antena 3. Así, primero acudió como invitada a 'El Hormiguero' y posteriormente pasó por los platós de 'Y ahora Sonsoles' o 'Pasapalabra' y hasta acudió de invitada a 'Tu cara me suena'.

Pues bien, ahora Samantha Vallejo-Nágera ha cerrado su fichaje por uno de los programas diarios de Antena 3. La ex jurado de 'MasterChef' se incorpora así al equipo de colaboradores de 'Y ahora Sonsoles', que se refuerza en esta quinta temporada y se suma al fichaje de Gema López tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva.

En concreto, Samantha Vallejo-Nágera se encargará de liderar una nueva sección gastronómica en la que dará consejos prácticos sobre productos, alimentos y cocina a todos los espectadores de 'Y ahora Sonsoles' sumando así un nuevo reto en su carrera en televisión tras haber presentado también sus propios programas en Canal Cocina y en RTVE.

Por su parte, como informamos en exclusiva, Gema López se suma al plantel de colaboradores de la sección 'Flash' dedicada a analizar todas las noticias del corazón haciendo así doblete pues se mantendrá también como copresentadora de la segunda parte de 'Espejo Público' junto a Susanna Griso y Miquel Valls.

'Y ahora Sonsoles' estrena su quinta temporada

'Y ahora Sonsoles' estrenará su quinta temporada el próximo lunes a las 17:00 horas con el regreso de Sonsoels Ónega y mantendrá su mirada hacia la actualidad nacional e internacional, con un amplio equipo de reporteros desplazado a los lugares donde se producen las noticias para ofrecer información de primera mano y recoger la voz de sus protagonistas.

Las entrevistas seguirán siendo otro de sus grandes pilares, con figuras destacadas, rostros conocidos y testimonios de especial interés y también en este curso consolidará sus últimas secciones estrenadas: "Y ahora son coles", con Antonio Jimeno, y "El lago bueno de las cosas", con Miguel Lago.

El espacio inicia esta nueva etapa tras cerrar el pasado curso como el magacín diario más visto de las televisiones privadas, con una media del 10,1% de cuota de pantalla y cerca de 800.000 seguidores cada tarde. Además, es el programa vespertino que reúne un mayor número de espectadores únicos, con 3,5 millones, y se mantiene como líder absoluto entre el público de 35 a 44 años.