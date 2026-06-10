TVE revoluciona su parrilla: Cancela 'Mañaneros 360', el 'Telediario 1' y 'Aquí la tierra' y corta 'La hora de La 1' o 'Malas Lenguas' este viernes

Durante toda esta semana, RTVE se está volcando con la visita del Papa León XIV a Madrid, Barcelona y Canarias con una cobertura especial que está obligando a la cancelación de algunos programas como 'Mañaneros 360', 'Malas lenguas' o 'Aquí la tierra' así como de las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' e incluso de los Telediarios.

Pues bien, el viernes 12 de junio se producirá posiblemente uno de los terremotos con cambio de programación más pronunciados, pues tanto la parrilla matinal como la de tarde y noche de La 1 se verán afectados de lleno. Por un lado, por la despedida del Papa antes de poner rumbo a Roma y, por otro, por el comienzo del Mundial 2026.

Para arrancar la jornada, 'La Hora de La 1' verá reducida su duración habitual en media hora por el arranque del último especial informativo sobre la visita del Papa. Y es que el programa de Silvia Intxaurrondo se despedirá a las 10:00 horas, en lugar de a las 10:35 horas habituales, para dar paso a esa cobertura especial del último acto del Pontífice en nuestro país.

De esta manera, como ya ha ocurrido durante toda la semana, 'Mañaneros 360' también desaparecerá por completo este viernes por culpa de este nuevo especial con la despedida de León XIV de España. Así, Alejandra Herranz se pondrá al frente de un dispositivo especial con la retransmisión de una visita a un centro de migrantes, la misa en el Puerto de Santa Cruz y la ceremonia de despedida desde el aeropuerto internacional de Tenerife Norte - Los Rodeos, con salida destino a Roma (15:00 h).

Este especial supondrá además la supresión del 'Telediario 1', pues el especial de Alejandra Herranz tendrá una duración de seis horas y concluirá en torno a las 16:15 horas una vez se haya producido la marcha del Papa de nuestro país. Será entonces cuando 'Directo al grano' tome el relevo. De esa manera, el magacín que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró sufrirá también un ligero recorte de en torno a 20 minutos.

Tras ello, la normalidad regresará a las tardes de La 1 con la emisión de nuevos episodios de 'Valle Salvaje' a las 17:45 horas y de 'La Promesa' a las 18:35 horas. Justo después, 'Malas lenguas' con Jesús Cintora regresará a la parrilla de La 1 tras desaparecer durante toda esta semana. Lo hará eso sí en una versión reducida de 19:35 a 20:00 horas.

Y es que justo después a las 20:00 horas, La 1 dará comienzo a su programación especial sobre el Mundial de Fútbol. A esa hora arrancará el programa 'Teledeporte: Directo al Mundial', que servirá de previo al encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, que está previsto para las 21:00 horas. Ello llevará a la cancelación de 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus y a la emisión de una versión reducida del 'Telediario 2' con Pepa Bueno en el descanso del partido.

Pero el terremoto de cambios de La 1 para el viernes no acaba ahí pues también afectará al prime time. Y es que como ya publicamos, 'La Revuelta' de David Broncano saltará durante las próximas tres semanas al prime time de los viernes con ediciones especiales, después de dos partidos del Mundial y justo antes del tercer encuentro de La Roja, tras dejar su hueco en la noche del jueves al fútbol y al estreno de 'El perro andaluz by Manu Sánchez'.

Así queda la programación de La 1 este viernes 12 de junio: