Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de 'Supervivientes 2026': Maica, Soto o Alba Paul?

'Supervivientes 2026' ha llevado a cabo este martes su semifinal, que ha culminado con tres nominados y con un finalista inmune y con plaza fija en la gran final que Telecinco celebrará en directo este próximo jueves 11 de junio (21:45 horas).

El agraciado ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, que es el único concursante que llegará a España con la tranquilidad de no estar expuesto a un televoto de expulsión y con la seguridad de poder afrontar la final.

En cambio, Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto han quedado automáticamente nominados. Los tres se disputarán la primera eliminatoria con la que abrirá la última gala de 'Supervivientes 2026'. Una vez pongan un pie en los estudios de Mediaset se enfrentarán a la decisión de la audiencia. El menos votado se quedará fuera de vivir esa final.

Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado antes de la gran final de 'Supervivientes 2026': Maica, Soto o Alba? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!