El "escándalo" de RTVE en la cobertura del Mundial: Contrata a influencers en el lugar de periodistas para su apuesta digital

RTVE ofrecerá "la mayor cobertura digital de su historia" durante el Mundial FIFA 2026, que arranca este jueves 11 de junio y se extenderá hasta el próximo 19 de julio. Pero lo hará cometiendo un ataque inaceptable al corazón del periodismo; optando por el fichaje de influencers y/o personalidades de internet -con su alto volumen de seguidores como única carta de presentación- en lugar de apostar por profesionales de la información y expertos acreditados en el análisis deportivo. La polémica está servida.

La corporación pública ha presentado oficialmente a su 'cantera' de comentaristas en la plataforma RTVE Play, que, además de acoger un partido en directo al día e incluir resúmenes de lo más destacado de cada jornada, lanzará un canal específico. Llamado EN PLAY, dispondrá de tres programas originales que girarán alrededor del torneo intercontinental y que encabezarán rostros que están levantando grandes ampollas tras ser anunciados.

Por un lado, 'Comenta, que sales'. Destinado a abordar los encuentros de la selección española, este espacio tendrá a los creadores de contenido Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers y La Sotanita en los comentarios. A ellos se sumará, al menos, el periodista Javier Nácher, especializado en el terreno deportivo.

Por otro, se pondrá en marcha un formato deportivo de humor CTA que contará con varios especiales en directo para acompañar a algunos de los partidos internacionales más importantes del campeonato. Las narraciones correrán a cargo de Albert Bermúdez y su equipo habitual compuesto por Anna Palet (periodista), Edgar Manchado y Pol Corredoira (periodista); al que "se sumarán exfutbolistas y otros periodistas deportivos" según indica RTVE en su nota de prensa.

En tercer lugar, y para completar esa cobertura digital, la programación de EN PLAY para el Mundial en RTVE Play estrenará 'Fútbol de Calle'. Se tratará de un videopodcast que actuará como 'previa de la previa' de los partidos que ofrecerá La 1 y que estará conducido por Pedro Sáez 'El ingeniero', La Sotanita y Javi Torres.

En definitiva, una intrusión flagrante en la profesión del periodismo respaldada y, para colmo, ensalzada por el ente público, que para referirse a esos tiktokers, instagramers o youtubers habla de "elenco de primer nivel que conectará de forma directa con la audiencia más joven" o "divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de TikTok que no dejará indiferente".

RTVE dará la mayor cobertura digital de su historia en el Mundial 2026:



⚽️ Tres señales en directo de los partidos más importantes y contenido exclusivo en @rtveplay y Youtube

⚽️ Los partidos también se podrán en el canal #EnPlay

⚽️ Teledeporte Play con programas como ‘Comenta… pic.twitter.com/u5s2wotqwI — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 10, 2026

Pues bien, desde que se ha anunciado ese plantel de narradores y comentaristas, con mucha (demasiada) presencia de figuras que nada tienen que ver con el periodismo, las críticas han sido masivas contra RTVE. Muchas voces lo consideran un auténtico "escándalo" y un golpe impropio de una televisión pública hacia un sector como el periodístico, que además está afrontando una grave crisis, acrecentada precisamente por la irrupción de creadores de contenido y prescriptores rándom.

Críticas masivas a RTVE: "La televisión pública no es para esto"

"Es muy complicado ganarse la vida en este país como periodista. De verdad que no sabéis cuánto", lamenta el periodista Nacho Lozano. "Luego nos vienen a los que estamos estudiando periodismo con el cuento de que el mundo laboral está muy mal. Este es otro de los muchos ejemplos por los que a la profesión cada vez se la toma menos en serio", denuncia en la misma línea otro profesional.

Entretanto, hay quienes reclaman explicaciones a RTVE por este controvertido movimiento: "Yo tengo una carrera de periodismo (4 años), un máster en periodismo deportivo y retransmisiones deportivas (1 año) y un curso de especialización en fútbol femenino. A mi me lo tienen que explicar".

"Esto es una auténtica vergüenza, @rtve. Con el dinero de todos y sin profesionales"; "la tele pública no es para esto"; "esto es un insulto a todos los españoles" o "qué menos que para realizar la cobertura de un mundial de fútbol pongan a gente que tenga unos conocimientos mínimos de fútbol" son otros de los comentarios más repetidos en X. La indignación es colosal.

Es muy complicado ganarse la vida en este país como periodista. De verdad que no sabéis cuánto. https://t.co/kiakh3GPxb — Nacho Lozano (@NachoLozLop) June 11, 2026

Imagínate ser periodista y haber perdido años en estudiar una carrera para cuando lleguen los eventos por los que has hincado codos durante un lustro y con lo que llevas soñando desde niño, manden a TikTokers o a cuñados. https://t.co/nArVt3hPQQ — ✩ (@LeBronazi) June 10, 2026

Luego nos vienen a los que estamos estudiando periodismo con el cuento de que el mundo laboral está muy mal. Este es otro de los muchos ejemplos por los que a la profesión cada vez se la toma menos en serio. No solo ocurre en RTVE, pasa en todas las cadenas, tanto TV como radio. https://t.co/k8QQdHMnRS — Sergio Casas Romero (@_sergiocasasr_) June 10, 2026

Yo tengo una carrera de periodismo (4 años), un máster en periodismo deportivo y retransmisiones deportivas (1 año) y un curso de especialización en fútbol femenino.



A mi me lo tienen que explicar (aunque está bastante claro) https://t.co/yTaRc6c0x8 — Sandrus🏳️‍🌈✌🏼 (@Saaandraagarcia) June 10, 2026

Cuando niños de 25 años recién salidos de periodismo salgan en la sexta noche diciendo que se les tiene que garantizar un trabajo tras estudiar, que recuerden que para el mundial RTVE ha cogido a la rivers. https://t.co/etCgJRkMPJ — SergioΩhm (@SergioFrami) June 11, 2026

Esto es una auténtica vergüenza, @rtve. Con el dinero de todos y sin profesionales. La tele pública no es para esto. https://t.co/L7lOoQ04ze — Sergio F. Núñez (@sergiofnunez) June 11, 2026

Nuestros impuestos van para que la charca de tiktok comente el mundial. pic.twitter.com/nvHTCpHBJO https://t.co/lZJOc1FeNx — Sviderskoğlu (@SazoHorchata) June 10, 2026

No habrá infinitos periodistas deportivos que se pasan el año cubriendo fútbol y que podrían hacer esta cobertura https://t.co/2UbIsIluQD — Samu🌿 🇵🇸 (@citizeenofworld) June 10, 2026

Entiendo que lleven a futbolistas o árbitros retirados. Incluso a algún influencer que se dedique al fútbol, pero que la pública lleve a gente que no sabe lo que es un fuera de juego… telita. https://t.co/122iBLyEe5 — Juanmi Vega (@Juanmivegar) June 11, 2026

me toca mucho los huevos que yo, que estoy estudiando periodismo, me quiten oportunidades tik tokers, mi profesión cada día cae más en picado https://t.co/LIGCuRU30C — air (@suuareezzz) June 10, 2026

Cómo va a dar cobertura del mundial la “Rivers” que ha demostrado más de una vez que no sabe de futbol!



Este es el nivel últimamente… https://t.co/6MBLcA67VM — 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐍𝐎𝐒 🇪🇸 (@Diegocalle_15) June 10, 2026

Cuantos son periodistas?? Cero no??

Luchando por el futuro laboral del país

Oleee rtve https://t.co/YA58TCufEX — Oskar con K ❤️🤍 (@Lil_3gg_) June 11, 2026

Es bastante triste ver lo que es RTVE en deportes. Desde un telediario que se centraliza en los 3 grandes, pasando por las retransmisiones de fútbol hasta llegar a ver que Darío y la Rivers son parte de la cobertura de un Mundial.



Es bastante, bastante triste. https://t.co/empLVnG4Pp — Samu Valcárcel (@samuvalcar) June 10, 2026

Podrían haber puesto buenos narradores y buenos comentaristas para no repetir el desastre de la eurocopa. Pero han preferido meter a "Marina river" y al "darioevahache" como equipo para el mundial😭



Menos mal que DAZN compró los derechos https://t.co/8qJTlpTRgt — Encerador (@RuidoFalotano) June 10, 2026

Ves los comentaristas de otros países, y luego ves esto, y solo te entran ganas de llorar. https://t.co/Q2669lI124 — Adrián 🪐 (@adri_96wp) June 10, 2026