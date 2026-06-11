Darío Linero desvela su secuela más fuerte tras 'Supervivientes 2026' y que condiciona su vida diaria: "No es normal"

Dos semanas después de poner fin a su paso por 'Supervivientes', Darío Linero se ha sincerado con sus seguidores sobre su proceso de adaptación tras varios meses enfrentando experiencias límites en Honduras. Y el televisivo ha terminado confesando en su canal de Mtmad la secuela más dura que arrastra a raíz de su experiencia en la isla y cómo ha manejado la ansiedad por la comida.

El mismo día que el reality estrella de Telecinco celebra su gran final con Alba Paul, Maica Benedicto, José Manuel Soto y Alvar Seguí, el concursante que cayó expulsado en la gala 13 de esta edición se ha sincerado con sus seguidores de Mtmad sobre la principal dificultad que ha enfrentado estas semanas. "La secuela más fuerte que me ha dejado es el descontrol que tengo con el sueño, no es normal", ha explicado.

Darío Linero se sincera sobre su principal secuela tras 'Supervivientes': "No hay manera de quedarme dormido"

"Por las noches no me quedo dormido, me puedo pegar en la cama dando vueltas y veo pasar las 2, las 3, las 4... Y cuando me duermo, me entra un rayo de luz por la ventana y me despierto. Y ya no hay manera de quedarme dormido", asegura Darío Linero, asegurando que las dos semanas que ha pasado alejado de Honduras, disfrutando de una cama tras meses durmiendo sobre la arena, no ha podido conciliar el sueño.

"Creo que esto al final es porque cuando allí se hacía de noche, que era como a las 6 de la tarde, directamente nos dormíamos. Después, nada más amanecía nos despertábamos", ha continuado explicando el joven en la última entrega de su canal de Mtmad. "Entonces entre que el horario es distinto, el hecho de que allí dormía en el suelo, ahora aquí en una cama, no sé... El tema sueño es lo peor que estoy llevando", asegura.

De igual forma, Darío Linero se ha pronunciado sobre las otras grandes secuelas que los concursantes de 'Supervivientes' suelen enfrentar tras su experiencia y cómo las ha manejado. "Tema hambre y ansiedad es algo que al final llevo aquí varios días y ya lo tengo controlado", ha advertido el televisivo. "No tengo esa ansiedad como cuando salí, los primeros días era muy heavy, no era capaz de controlarme comiendo, pero ahora súper bien", ha recordado sobre los primeros días tras abandonar la isla.