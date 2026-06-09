Carlos Lozano da pistas de 'Amor o lo que surja', avanza su gran diferencia con 'MyHyV' y huye de un pinchazo en Telecinco

Falta poco para que Carlos Lozano aterrice en la renovada programación veraniega de Telecinco con 'Amor o lo que surja', el nuevo dating show que promete recuperar la esencia de 'Mujeres y hombres y viceversa' ampliando el rango de edad de sus participantes.

En una entrevista para la web de Telecinco, Lozano ha dado pistas de este nuevo formato que que supondrá su regreso ocho años después a Mediaset España como presentador. "Es un programa que ha nacido para quedarse, vamos a contar historias muy reales y la gente se va a enganchar con los participantes. Al final va a ser como una novela auténtica en televisión", ha comenzado avanzando.

Carlos Lozano sobre 'Amor o lo que surja', la nueva apuesta veraniega de Telecinco: "Se va a quedar en televisión, no me cabe duda"

Carlos Lozano en una entrevista para la web de Telecinco

Tan solo unos meses después de salir de la casa de 'GH DÚO' con el maletín de ganador tras una larga etapa alejado de los focos, regresa a Mediaset para capitanear este dating show. "Este programa lo tomo de otra forma, ya no soy ese Carlos Lozano que salía gritando, dando saltos y disfrutando como un enano. Yo creo que en este programa el presentador es menos protagonista", ha adelantado sobre la dinámica de 'Amor o lo que surja', que aterrizará próximamente en la cadena como parte de su programación veraniega.

"Voy a hacer como en 'Operación Triunfo 1", ha advertido entonces ante las cámaras de Telecinco. "Hacer que Bisbal, Bustamante, Rosa, Chenoa… que todos fueran como mis hermanos pequeños. Cuidarles y protegerles para que el público se pueda enganchar con ellos. Dejarles su espacio", ha señalado el presentador sobre el protagonismo que tendrán los concursantes de este nuevo formato, asegurando que su función se reducirá a la de "un moderador".

Así, Carlos Lozano se ha sincerado sobre la diversidad de concursantes que el dating show acogerá, alejándose de la fórmula de 'Mujeres y hombres y viceversa', que se centraba en jóvenes con unos estándares físicos muy específicos. "Vamos a dar una primera oportunidad a la gente más joven, y una segunda o tercera a la gente más mayor, porque al tener más edad tienen más vivencias y seguramente en el amor hayan pasado muchas más cosas", ha asegurado.

"Hay de todo, habrá que gente que busca fama y televisión, que esos son los que menos interesan porque al final la gente te pilla. Y luego gente que realmente esté sola y de verdad le apetezca encontrar el amor y le vamos a ayudar", ha explicado. "Aquí queremos cosas naturales, muy auténticas y que pase lo que tenga que pasar, ten en cuenta que va a ser un programa muy abierto", adelanta el presentador.

"Queremos hacer un programa como la vida misma, que la gente en casa se siente a disfrutar de un montón de personas que buscan pareja, cada uno con su condición y sus problemas", ha adelantado Carlos Lozano sobre el formato, que contará además con dos asesores del amor al puro estilo 'Mujeres y hombres y viceversa' para indagar en las tramas de los pretendientes y concursantes. "Es un programa a largo plazo, que se va a quedar en televisión, no me cabe duda", ha sentenciado sobre su futuro en la programación de Telecinco.