'Mañaneros 360' sufre un apagón en La 1 de RTVE y Javier Ruiz da cuenta: "Nos hemos ido a negro"

No estás solo si has visto cómo La 1 de RTVE se ha ido a negro durante unos segundos este jueves. Ha ocurrido a las 14:39 horas del mediodía, cuando se estaba emitiendo la segunda parte de 'Mañaneros 360' y con Javier Ruiz en el pantallón del plató repasando la última hora sobre la crisis del hantavirus.

En ese preciso momento, el magacín ha sufrido un breve apagón en directo que ha dejado la pantalla totalmente oscurecida; tan solo se podía ver el logo de La 1 y la hora en la parte inferior derecha y la adversmosca en la parte superior derecha en la que se indicaba la programación nocturna del canal este 7 de mayo.

La pantalla de La 1, a negro

La incidencia, que ha dado lugar a esa pérdida de la señal, ha durado 15 segundos aproximadamente: diez con la pantalla en negro y unos cinco con la imagen intermitente y sin sonido mientras se trataba de restablecer la normalidad.

En ese instante, Javier Ruiz ha continuado con la escaleta sin detenerse, pero, al final de la emisión y antes de dar paso al 'Telediario', ha explicado a la audiencia el porqué de ese abrupto "apagón": "Notarán ustedes y, si no, se lo contamos nosotros, que se están apagando los monitores y que nos hemos ido a negro unos segundos".

Javier Ruiz da explicaciones tras el apagón en 'Mañaneros 360'

Acto seguido, ha mostrado la causa: "Esto es lo que está cayendo ahí fuera. Está habiendo hoy tal grado de lluvia, tal diluvio universal ahí fuera, que está habiendo apuros incluso aquí en esta santa casa". Y es que esa pequeña incidencia habría estado relacionada con una intensa tormenta sobre Madrid.

"Otra catástrofe en directo. Hemos vivido aquí un apagón y una inundación", ha bromeado Javier Ruiz. "Vamos a buscar la canoa y a ver si salimos de aquí", ha continuado ironizando junto a Adela González. "Es un término muy poco meteorológico, pero está cayendo la mundial", ha apostillado la periodista vasca, advirtiendo al público de que "media España está en aviso por tormentas, fuertes lluvias y granizadas".