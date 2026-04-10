¿Quién es J Kbello, concursante revelación de 'Tu cara me suena 13' que saltó a la fama gracias a RTVE?

Jesús Cabello, popularmente conocido como J Kbello, tiene 28 años de edad, es gaditano y se enfrenta a su mayor reto televisivo y musical en 'Tu cara me suena 13' junto a Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. Todos ellos se convierten desde ahora en sus adversarios en la lucha por la victoria.

Es cantante y bailarín, se define como "artista de escenario", y se consolidó como una joven promesa del pop urbano español tras su paso por diversos programas de TVE. En primer lugar, participó en 'Cover Night' en el año 2023, un programa presentado por Ruth Lorenzo en el prime time de La 1 que fue un fiasco en audiencias y en el que quedó finalista. Chanel Terrero o Miguel Bosé fueron jueces de este formato.

Dos años después, en 2025, J Kbello se presentó al Benidorm Fest 2025 con el objetivo de representar a España en Eurovisión. Finalmente no logró este propósito, pero consiguió colarse en la gran final y hacerse con la tercera plaza gracias a la pegadiza canción V.I.P.

De hecho, J Kbello relanzó su carrera musical con ese tema, que acumula más de 4 millones de escuchas en plataformas digitales. El artista andaluz, considerado un galán por su atractivo físico, se ha especializado en un estilo puramente urbano, acompañado de bailarines que han trabajado y siguen en giras con figuras como Reels B, Mahmood o Quevedo.

Por otro lado, a finales del 2025 fue participante de 'Hasta el fin del mundo', otro programa en La 1 de RTVE donde pudimos conocerle más en lo personal. Se trató de un concurso al más puro estilo 'Pekín Express' que desarrolló en pareja junto a Nia Correia. En el transcurso del viaje, en el que recorrieron multitud de países de América Latina, la pareja de concursantes compuso la canción Dímelo, dámelo.

El 2026 se prevé intenso para J Kbello, ya que formará parte de uno de los programas más importantes de la televisión en España como es 'Tu cara me suena', compaginando así su faceta de showman con una carrera musical fulgurante. Recordemos que el joven ya pisó el plató del talent de Antena 3 el pasado año en calidad de invitado, imitando a Maluma.

En cuanto a su faceta personal, hay que destacar que tiene un hijo de casi 8 años. En una entrevista con Divinity, canal temático de Mediaset, J Kbello se sinceró al respecto: "La paternidad me llegó muy temprano. Me enteré con diecinueve años de que mi ex pareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes". A pesar de que podía ser una contrariedad, el artista admitió que "tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños, cuando estoy con ellos soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad".