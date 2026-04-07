'MasterChef' sufre las consecuencias de su cambio de horario en TVE antes de su batalla con 'La isla de las tentaciones'

'MasterChef 14' vivió este lunes su segunda entrega en TVE en un prime time muy igualado con 'En tierra lejana'. Así, el talent de cocina lideró por la mínima con un 12.2% de share y 882.000 espectadores ante la serie turca de Antena 3, que marcó un 12.1% de cuota y 911.000 espectadores.

Cabe decir que 'MasterChef' perdió 1,3 puntos y 128.000 espectadores con respecto a su estreno de la semana pasada. Una bajada a la que pudo contribuir el cambio en el horario del talent. Y es que el formato producido por Shine Iberia arrancó 20 minutos más tarde que la semana pasada aunque concluyó 25 minutos antes al tener una duración menor.

🍽️ Segunda entrega de la temporada de #MasterChef que firma un 12.2% de share y reúne a 882.000 espectadores frente a la pantalla



🍽️ Más de 3 millones de espectadores pasaron anoche por @MasterChef_es en el prime time de @La1_tve #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/TSrqecRARj — Dos30' (@Dos30TV) April 7, 2026

No obstante, en estricta franja de coincidencia, 'MasterChef' se distanció ligeramente de la serie turca de Antena 3 pues el talent anotó un 12.4% y 929.000 frente al 12,1% y 911.000 espectadores de 'En tierra lejana'. Es decir un margen de solo tres décimas y 18.000 televidentes.

Por ahora, 'MasterChef' retiene el liderazgo y el titular de ser la oferta más seguida de los lunes. Sin embargo, hay que recordar que a partir de la próxima semana tendrá un nuevo rival de altura que puede complicarle su futuro y arrebatarle el liderazgo.

Y es que Telecinco lanzará el próximo lunes 13 de abril la décima edición de 'La isla de las tentaciones' a partir de las 21:45 horas. El reality conducido por Sandra Barneda tomará así el relevo de 'Ocho apellidos marroquís', que este lunes marcó un 10,4% y 772.000 espectadores.

En este sentido hay que decir que no será la primera vez que 'MasterChef' y 'La isla de las tentaciones' se vean las caras pues ya compitieron en 2023 con la emisión de la sexta temporada del reality de Telecinco y la undécima edición del talent de TVE.

En aquel momento, el talent de TVE lideró las dos primeras semanas de competencia mientras que el reality de Telecinco se tomó la revancha y lideró las otras tres semanas que compitieron de tú a tú en el prime time de los lunes.