'La Promesa', avance capítulo del martes 21 de abril: Hostilidades con el nuevo personaje y Manuel y Ciro, al límite

En el capítulo 818 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este martes 21 de abril, Jacobo se compromete a no interferir más en los asuntos del refugio, su relación con Martina sigue siendo extremadamente tensa tras su ultimátum. Ella, decidida a ganarse el favor de doña Pilarcita, pide ayuda a Adriano para la causa.

Por su parte, Manuel se abre a Julieta, con quien cada día está más a gusto, y le cuenta su historia de amor con Jana. Sin embargo, entre el heredero del marquesado y Ciro crece la tensión hasta casi llegar a las manos.

En el servicio, la presencia de Estefanía causa recelos inmediatos: Leocadia desconfía de su exuberancia y María se muestra abiertamente hostil, temiendo que venga a sustituirla. El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro revela a Ángela que el ama de llaves mató a su abuelo. La señora Adarre, angustiada, también confiesa a Teresa que se ha sincerado con Curro.

Vera sigue fingiendo estar enferma para seguir ocultándose de su padre, y Candela acusa a Santos de ser el causante del distanciamiento entre Ricardo y Pía. El que fue mayordomo le pregunta a Pía si lo va a denunciar ante la Guardia Civil. ¿Lo hará?

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (817) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo de 817 de 'La Promesa' ofrecido este lunes 20 de abril, la impactante confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja desata la ira y el dolor de Curro, que se siente profundamente traicionado por su silencio. Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta sin éxito, ya que ella deja claro que no es una propiedad. Ciro también reprocha a Manuel que intentara rescindir su contrato con el duque.

La tensión entre Pía y Ricardo tras su confesión empieza a afectar al ambiente de trabajo. Lorenzo sigue sembrando discordia aprovechando la ruptura de Curro y Ángela. La llegada de Estefanía, la nueva y exuberante doncella, genera inquietud y celos, especialmente en María. Vera se ve obligada a permanecer encerrada en su habitación para evitar al duque de Carril, contando con la complicidad de Teresa. Samuel lucha por mantener abierto el refugio pese a las dificultades económicas. Martina, por su parte, se harta del control de Jacobo y le dice que lo mejor es dejar la relación.