Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 20 al 24 de abril: El futuro de Victoria y Dámaso y un nuevo personaje

'Valle Salvaje' se encuentra en un momento crucial de sus tramas con el atentado contra Dámaso y Victoria perpetrado por don Hernando en connivencia con José Luis. ¿Habrá muerto la pareja?

Te dejamos el avance completo de los próximos episodios del lunes 20 al viernes 24 de abril:

Avance del capítulo 398 de 'Valle Salvaje' del lunes 20 de abril

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', tras la aparición de la calesa volcada, Mercedes muestra su preocupación por lo que le ha podido suceder a Dámaso convencida de que sabía que algo iba a sucederle.

Mientras, Rafael asegura que ha pedido que le preparen su caballo para presentarse él mismo en el lugar y tratar de investigar sobre el paradero de Dámaso y Victoria.

Alejo se encara con su tía Enriqueta por ir diciendo que su marido es el padre de Evaristo y que procure no ir propagando ese rumor y poder hacer daño a Luisa o a ella misma si todo el mundo descubre que su marido le fue infiel. Ajena a todo esto, Luisa por fin encuentra a quien puede darle respuestas.

Pedrito deja caer la idea de que alguien pueda haber secuestrado a Victoria para pedir su rescate a cambio de una gran cantidad de dinero. Por su parte, José Luis le pregunta a don Hernando si su mujer ha sufrido y él le responde que eso ya no importa y que pronto encontrarán al cuerpo de Victoria y posteriormente el de su asesino, Dámaso, gravemente herido.

Avance del capítulo 399 de 'Valle Salvaje' del martes 21 de abril

Mercedes se desespera ante la idea de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis paga su ira con Rafael y se enfrenta a sus demonios.

En el pueblo, Luisa busca respuestas, pero la única persona que puede ayudarla la echa en cuanto la criada intenta sincerarse.

Avance del capítulo 400 de 'Valle Salvaje' del miércoles 22 de abril

Los recién llegados ocultan algo que José Luis y Hernando no esperan. Benigna por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada mientras Luisa acude a Bárbara con respuesta ante lo sucedido con el hijo de Adriana, dejando helada a la Salcedo.

Avance del capítulo 401 de 'Valle Salvaje' del jueves 23 de abril

Enriqueta encomienda una misión a su hijo, pero ¿sabrá Braulio aprovechar su oportunidad?

Mientras, Rafael reacciona ante los consejos de don Hernando y, lejos del Valle, Francisco y Pepa encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque. ¿De quién se trata?

Avance del capítulo 402 de 'Valle Salvaje' del viernes 24 de abril

Dámaso busca arreglarse con Mercedes, pero ella lo rechaza. Hasta que el hombre, junto con Victoria, confiesa la verdad sobre el asalto al carruaje.

En la Casa Grande, Francisco podría meterse en un apuro por el asunto de Leonor… Pero Pepa tiene una solución.