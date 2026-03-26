'Top Chef' da un sorprendente giro final al dejar desierta la expulsión de esta semana en TVE

Tras la eliminación de Nicolás Coronado la semana pasada tras solo una entrega en 'Top Chef: dulces y famosos', este miércoles TVE ha emitido la séptima entrega del talent de repostería en el que ha habido grandes sorpresas y un giro final.

En la primera prueba, los concursantes se enfrentaban a una batalla de equipos cocinando en parejas en el caso de Belén Esteban y Roi Méndez y Natalia Rodríguez y Samantha Ballantines y de un trío en el caso de Ivana Rodríguez, Alejandro Vergara y Benita.

En esa prueba, los tres equipos tenían que elaborar pastas de té y rellenar una lata haciendo al menos dos cápsulas de cada variedad. Era un reto en el que se producían de nuevo diferentes robos entre los concursantes. Y tras la cata Eva Arguiñano sorprendía a los aspirantes al revelar que el privilegio del equipo ganador quedaba desierto a la espera de ver la segunda prueba.

En el segundo reto de la noche, los famosos de 'Top Chef' tenían que elaborar una tarta trampantojo capaz de engañar al ojo y sorprender al jurado a imagen y semejanza de lo que les había mostrado el prestigioso chef Miquel Guarro.

Tras la cata, Miquel Guarro anunciaba que el pastelero que mejor trabajo había hecho con la tarta trampantojo era Natalia Rodríguez librándose así de la siguiente prueba. También Roi Méndez era salvado tras presentar la segunda mejor tarta sorprendiendo al gallego.

Mientras que Belén Esteban, Alejandro Vergara, Benita, Samantha Ballantines e Ivana Rodríguez se tenían que enfrentar a una prueba muy especial: seguir los pasos de Paco Roncero para elaborar un postre dulce en el que se usaba una salsa con champiñones. Era un reto donde la precisión, la velocidad de ejecución y la fortaleza mental iban a ser factores decisivos.

Después de la cata llegaba la valoración en la que Paco Roncero anunciaba que la mejor pastelera había sido Ivana Rodríguez, que se salvaba de ir a la prueba de fuego. También Samantha Ballantines era felicitada por el juez y se salvaba también de la eliminación.

Roi Méndez, pastelero top de la semana y 'Top Chef' deja sin eliminación

De esa manera, Belén Esteban se enfrentaba por primera vez en 'Top Chef: dulces y famosos' a la prueba de fuego junto a Alejandro Vergara y Benita. E Ivana como pastelera top de la semana pasada tenía dos ventajas: darle cinco más a uno de sus compañeros y quitarle cinco minutos de cocinado a otro. Así, le daba cinco minutos más a Benita mientras que le quitaba cinco minutos al actor de 'La Promesa'.

En ese último reto de la noche, los delantales rojos tenían que elaborar cinco barquillos rellenos de turrón de almendra sin dejar hueco en medio y que estuvieran formados en forma de pirámide. Para sacarlo adelante tenían 60 minutos, aunque Benita disponía de 65 y Alejandro de 55.

En medio de la prueba, los tres delantales rojos tenían que tirar de una ruleta y recibían ventajas o castigos. Benita podía recibir la ayuda de Paco Roncero en un minuto solo con gestos mientras que Alejandro era congelado durante un minuto sin poder cocinar. Por su parte, Belén Esteban decidía que Benita cocinara solo con una mano en un minuto.

Los tres hacían un gran trabajo y recibían una buena valoración por parte de los jueces por lo que la expulsión iba a estar muy reñida. Pero antes de conocer la resolución, Eva Arguiñano anunciaba que el pastelero top de esta semana por la gran evolución que ha tenido era Roi Méndez.

Y de los que se jugaban la eliminación, Osvaldo Gross anunciaba que el primer salvado de la noche era Alejandro Vergara. Finalmente, Paco Roncero revelaba que esta semana nadie abandonaba 'Top Chef: dulces y famosos' porque tanto Belén como Benita habían hecho una gran labor y merecían continuar en el programa.