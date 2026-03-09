Telecinco tiene que paralizar in extremis en el programa 'Fiesta' una anunciada entrevista por "orden legal"

Este domingo, 8 de marzo, Emma García conectaba con su compañero Saúl Ortiz desde el plató de 'Fiesta' para que diera una información que dejaba en todos los presentes en shock. La entrevista que la reportera Lucía Fernández había realizado hacía unos días a Juliana Pantoja, la presunta amante de Iker Casillas, quedaba suspendida.

La periodista se trasladaba hace unos días a Colombia para llevar a cabo esta entrevista en exclusiva, en la que la joven habló, sin pelos en la lengua, sobre su relación con el exportero del Real Madrid y de la Selección Española. "En esa entrevista, ella hablaba por primera vez ante las cámaras de todo lo que había pasado con Iker", explicaba Saúl Ortiz en 'Fiesta', antes de anunciar lo que acababa de suceder.

"La sorpresa llegó después de que Juliana nos haya enviado un mensaje, pidiendo revocar sus derechos, es decir, que no daba autorización a emitir esta entrevista. Hemos estado peleando hasta el final la emisión de la entrevista porque nos parecía un contenido que además la gente tenía mucho interés en ver. Pero finalmente por orden legal no vamos a poder ofrecer esa entrevista”, lamentaba el periodista".

'Fiesta' paraliza la emisión de la entrevista a Juliana Pantoja "por orden legal"

Al parecer, habría sido la propia protagonista la que, por "asuntos personales", ha decidido revocar los permisos sobre la emisión de la entrevista. "No vamos a dar detalles del lo que ha sucedido porque es personal, pero sí podemos decir que Juliana se encuentra mal", aseguraba el periodista. La encargada de llevar a cabo la entrevista, por su parte, confesó a Emma García que se sentía muy triste por la decisión de Juliana: "Yo tenía ganas de mostrar esta entrevista porque os hubiera cambiado la opinión que tenéis sobre este asunto igual que me ha cambiado a mí. Yo pude ver imágenes y vídeos que no dejaban lugar a dudas".

Además, la reportera decía estar muy sorprendida por esta inesperada decisión de la colombiana quien, según ella, se mostró en todo momento dispuesta a colaborador con 'Fiesta' y a ofrecer su testimonio completamente gratis, y con pruebas. Sin embargo, Diego Reinares tenía información sobre este tema que llegaba de la otra parte. Según el colaborador, Iker Casillas habría descubierto las intenciones de su supuesta amante. "Está creando imágenes nuestras falsas con Inteligencia Artificial, que me deje en paz ya", pide el exfutbolista.