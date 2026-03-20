RTVE anuncia una nueva programación: La 1 cancela 'Aquí la tierra' y 'La película de la semana' retoma su horario este domingo

Después de tener que alterar la semana pasada su prime time del domingo por el especial informativo de las elecciones de Castilla y León, La 1 vuelve a la normalidad esta semana con 'La película de la semana' regresando a su horario original. Aunque no será el único cambio que haga la cadena pública este domingo pues también vivirá la cancelación de 'Aquí la tierra'.

Lo hará además bajo un nuevo ciclo de cine con el que La 1 busca recuperar la audiencia que perdió la semana pasada con su ciclo dedicado a las películas de Oscar con el gran fiasco de 'Barbie' en el prime time del sábado y los flojos datos del domingo.

En esta ocasión, La 1 tira de un clásico que siempre ha funcionado bien en audiencia y que en el pasado le ha dado muchas alegrías a Atresmedia tanto en Antena 3 como en La Sexta y que la cadena pública ya emitió el pasado verano. Así, este fin de semana la cadena ofrecerá 'Aventura Jones', que conllevará la cancelación de 'Aquí la tierra' para ofrecer otra película en su lugar.

El icónico arqueólogo interpretado por Harrison Ford será el gran protagonista de la programación del domingo en La 1 con varias de las películas de la saga a lo largo de la parrilla de la cadena pública.

La tarde del ciclo 'Aventura Jones' empieza a lo grande con la emisión de 'En busca del arca perdida', la primera parte de la saga dirigida por Steven Spielberg a partir de las 15:55 horas justo después del 'Telediario' y de los deportes. Justo después tomará el relevo otro clásico como 'Indiana Jones y el templo maldito'.

La 1 sustituye 'Aquí la tierra' por cine este domingo

Imagen del ciclo de cine 'Aventura Jones'

Será justo después de ambas películas cuando La 1 modifique su programación habitual ofreciendo otra película de aventuras como es 'Viaje al centro de la tierra 2: La isla misteriosa' a partir de las 19:40 horas haciendo que 'Aquí la tierra' con Quico Taronjí desaparezca este fin de semana de su parrilla después de que también se haya cancelado su emisión en sábado con la vuelta de 'Cine de barrio'.

Y como broche final, La 1 emitirá dentro de 'La película de la semana' a partir de las 22:00 horas la última cinta de la saga, 'Indiana Jones y el dial del destino' para enfrentarse a 'Una nueva vida' en Antena 3, a 'Cuarto milenio' en Cuatro, a una nueva entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Telecinco y a la entrevista de Marc Giró en 'Lo de Évole' en La Sexta.

Cabe destacar que en su estreno el pasado mes de julio, la última parte de la saga de Indiana Jones anotó un gran 15,9% y 1.379.000 espectadores en La 1. Mientras que 'En busca del arca perdida' anotó un 11,3% y 963.000 espectadores en la sobremesa de La 1 el pasado 12 de julio e 'Indiana Jones y el templo maldito' marcó un 9,5% y 864.000 seguidores.

Así queda la programación de La 1 este domingo:

15:55 horas - Aventura Jones: 'Indiana Jones: en busca del arca perdida'

17:40 horas - Aventura Jones: 'Indiana Jones y el templo maldito'

19:40 horas - Sesión de tarde: 'Viaje al centro de la tierra: la isla misteriosa'

20:55 horas - Telediario Fin de Semana

21:50 horas - Deportes 2

22:00 horas - Aventura Jones: 'Indiana Jones y el dial del destino'

Indiana Jones: en busca del arca perdida (Domingo 22 de marzo a las 15:55 horas)

Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a correr peligrosas aventuras con tal de conseguir valiosas reliquias históricas. Después de una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés. Según la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual también la buscan los nazis.

Indiana Jones y el templo maldito (Domingo 22 de marzo a las 17:30 horas)

Shanghai. El intrépido arqueólogo Indiana Jones, tras meterse en jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante y su joven acompañante. Tras un accidentado vuelo, los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados.

Indiana Jones y el dial del destino (Domingo 22 de marzo a las 22:00 horas)

El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.