TVE sigue apostando por los concursos. Tras el reciente estreno de 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1, ahora la cadena pública sorprende con el lanzamiento de un nuevo formato para el prime time de La 2 y que cuenta con Rodrigo Vázquez como presentador.

Este formato del que se desconocía su existencia hasta hace un mes llega este mismo miércoles, 4 de marzo a partir de las 22:20 horas justo después de 'Cifras y letras', 'CAPTCHA: No soy un robot', un nuevo concurso que parte de la idea de trasladar a la televisión el test digital que practicamos a diario para demostrar que somos humanos.

De esta manera, el nuevo concurso de Rodrigo Vázquez provocará que La 2 reorganice su prime time y retrase el comienzo de 'El comisario Montalbano' hasta las 23:10 horas y cancelando uno de sus episodios pasando a ofrecer solo un capítulo semanal.

Así queda la programación de prime time de La 2 este miércoles:

21:10 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

21:45 horas - 'Cifras y letras' (nueva entrega)

22:20 horas - 'CAPTCHA: no soy un robot' (estreno)

23:05 horas - 'Vídeo consejos: El beatbox robótico de Grison'

23:10 horas - 'El comisario Montalbano'

Así es 'CAPTCHA: no soy un robot' con padrinos famosos

Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el programa, producido por RTVE en colaboración con Thinketers, traslada ese concepto al entretenimiento televisivo en un gran plató de estética tecnológica. Combinará divulgación, humor y cultura general en una mecánica ágil y visual.

Con 'CAPTCHA: No soy un robot', Rodrigo Vázquez sigue demostrando ser uno de los rostros más reconocidos de la cadena pública tras haber conducido 'El cazador', 'Todos contra uno', el Benidorm Fest y presentar cada fin de semana 'Saber y ganar' en la sobremesa de La 2.

Rodrigo Vázquez en 'CAPTCHA: no soy un monstruo'

En 'CAPTCHA: No soy un robot', cuatro concursantes se enfrentan a siete pruebas que ponen a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas. El giro diferencial llega con las eliminaciones: cada vez que alguien queda fuera, debe pulsar el botón de "Verificar" situado en el centro del plató y, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia verá cómo se transforma en robot.

El formato televisivo contará con 10 programas de 50 minutos de duración que combina acumulación de dinero y eliminaciones en una mecánica ágil, visual y con un alto componente digital. Solo uno de los concursantes llega a la final y se juega el bote, que puede acumular hasta 10.000 €, a "todo o nada".

Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a las personas participantes desde el inicio. Su identidad se revelará mediante un captcha compuesto por imágenes relacionadas con su trayectoria. Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital. A lo largo del programa, aconsejarán a participantes, protagonizarán una de las pruebas y aportarán humor, cercanía y complicidad con el presentador, además de acompañar a finalistas en el momento decisivo del captcha final.

Una apuesta transmedia con videopodcast

La propuesta se completa con una serie de videopodcast presentados por Javi de Hoyos, en los que se entrevistará a invitados del concurso y a perfiles especializados para analizar, desde una perspectiva divulgativa, cuestiones como la gestión de redes sociales, la identidad digital o los cambios que la inteligencia artificial está generando en el presente y el futuro. Un videopodcast que se estrenará en EN PLAY los jueves a las 23:00 horas.