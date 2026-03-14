Quién es quién en 'Esa Noche': Descubre a todos los personajes de la nueva serie española de Netflix

Netflix estrenó este viernes 'Esa noche', su última ficción de producción propia. Se trata de la adaptación de la novela superventas del Sunday Times de Gillian McAllister, que conquistó a los lectores y que ahora llega a la plataforma.

'Esa noche' consta de seis episodios y está protagonizada por Clara Galle ('Olympo', 'Ni una más'), Claudia Salas ('Salvador', 'Élite') y Paula Usero ('Manual para señoritas' y 'Las abogadas').

Completan el reparto de esta ficción producida por Txintxua Films S.L, los actores Nüll García ('La fiera', 'Punto Nemo'), Pedro Casablanc ('Salvador', 'Pura sangre') y Alícia Falcó ('El refugio atómico', 'Dímelo bajito').

'Esa noche' está creada por Jason George ('Narcos', 'Into The Night'), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal ('Intimidad', 'Amama'). George también firma los guiones junto a Lara Sendim ('Los renglones torcidos de Dios', 'El inocente'), que además ejerce como productora creativa. La dirección está a cargo de Jorge Dorado ('Mindscape', 'The Head') y Liliana Torres ('Mamífera', 'Kimeres').

¿De qué va 'Esa noche'?

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Conoce a los personajes de la serie

Clara Galle es Elena

Clara Galle interpreta a Elena, la hermana pequeña. Es una madre soltera y carga con el peso de poder perder a su hija. Es una chica vulnerable y profundamente humana pero a la vez muy impulsiva, lo que juega en su contra. Tras lo sucedido será una mujer que cargue con la culpa pero luchando por su propia supervivencia y sobre todo la de su hija.

Claudia Salas es Paula

Claudia Salas da vida a Paula, la hermana mayor. Es quien intenta tomar el control de la situación después de que Elena atropelle a un hombre. Trata de tener la cabeza fría y poner orden entre tanto caos y desesperación proponiendo ocultar todo lo que ha sucedido para evitar grandes problemas. Es además una chica lesbiana.

Paula Usero es Cris

Paula Usero se mete en la piel de Cris, la hermana mediana. Al ser la que está en medio es la que trata de ejercer de puente entre sus hermanas. Eso sí, a la vez es la que más se quiebra y duda sobre lo que hacer. Y es que es una chica que le da vueltas a las cosas para tratar de hacer lo más correcto. Por ello, será la que proponga llamar a emergencias y asumir todas las consecuencias del atropello de Elena.

Pedro Casablanc es Arbizu

El actor Pedro Casablanc, a quién hemos podido ver recientemente tanto en 'Salvador' como en 'Pura sangre' se mete en la piel del patriarca, el padre de las hermanas Arbizu.

Raidher Díaz es Zahi

Por su parte, el actor Raidher Díaz, a quién hemos visto en proyectos como 'La Mascarada: Penélope y Carlos', 'Once Upon a Time… En Cuarentena', 'Milly: Reina del Merengue' se mete en la piel de Zahi en 'Es anoche'.