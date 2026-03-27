Mediaset modifica su prime time de este viernes y redobla su apuesta por 'First Dates' en la programación

Mediaset ha decidido modificar este viernes la programación de prime time de Cuatro para evitar tener que competir contra el fútbol de La 1. Así, debido a la emisión de este amistoso entre la selección española y Serbia en la cadena pública, Cuatro ha decidido tirar de reposiciones de 'First Dates'.

De esta manera, para protegerse del partido de fútbol, Cuatro emitirá doble entrega de 'First Dates' de 21:10 horas a 22:45 horas, que serán reposiciones pues cabe recordar que las nuevas entregas se emiten de lunes a miércoles en Telecinco.

En concreto, Cuatro emitirá una primera entrega de 'First Dates' de 21:10 a 21:35 horas como ya es habitual de lunes a jueves justo antes de 'Horizonte'. Después entre las 21:35 y las 22:45 horas, la cadena de Mediaset ofrecerá otra reposición del dating show presentado por Carlos Sobera.

Con este movimiento, 'First Dates' vuelve por partida doble al access prime time de Cuatro después de que en los últimos meses se esté emitiendo en Telecinco con gran éxito y haya celebrado precisamente esta semana su décimo aniversario.

Después, a las 22:45 horas, Cuatro ofrecerá dentro de 'El Blockbuster' la película 'Morbius' con Jared Leto y Matt Smith contra 'Indiana Jones y la última cruzada' en La 1, la gran final de 'El desafío' en Antena 3, 'De Viernes' en Telecinco con la vuelta de Ylenia Padilla y 'Equipo de investigación' en La Sexta.

Así queda el prime time de Cuatro este viernes: