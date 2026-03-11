Marisa Jara toma una definitiva decisión sobre su continuidad en 'Supervivientes 2026' tras ser evacuada

La organización de 'Supervivientes 2026' había anunciado la evacuación de Marisa Jara para ser sometida a chequeos médicos, y la última hora sobre su estado de salud se ha abordado en el estreno de 'Tierra de Nadie' este martes en Telecinco.

La modelo, apartada de la playa en la que se encuentran habitando los concursantes debido a un problema de salud hasta ahora indeterminado, ha protagonizado imágenes verdaderamente angustiosas, gritando sobre la arena y aquejada de un fuerte dolor abdominal.

"Ay, me duele mucho", clamaba Marisa Jara entre lágrimas y ante la preocupación de sus compañeros. Por su parte, el equipo médico de 'Supervivientes 2026' prescribía ese urgente desalojo para practicarle las pertinentes pruebas que dilucidarían el origen de la dolencia, sus consecuencias y si lo que le sucede es compatible o no con su continuidad en el concurso.

Pues bien, todos los detalles y la actualización de la última hora de su situación clínica han sido tratados en la gala con Ion Aramendi, que ha conectado con ella en directo desde la Cabaña Presidencial. Desde ahí, Marisa Jara ha explicado que ese episodio se ha tratado de un "ataque de endometriosis brutal".

"Solo las mujeres que lo sufren saben lo que es; creía que me moría del dolor y hoy me he vuelto a despertar con la barriga muy hinchada de tanta medicación y sin comer", ha declarado. "Lo que nos dice el equipo médico es que está todo bien", ha notificado por su parte Ion Aramendi para tranquilidad de ella y de sus familiares.

Algo que la propia Marisa ha confirmado. Y aunque en paralelo ha confesado sentirse "sobrepasada" en este arranque de aventura, la actriz ha asegurado que quiere seguir la experiencia de 'Supervivientes 2026': "A pesar de todo, yo sí quiero continuar". Así, la participante se ha reincorporado con sus compañeros con total normalidad.