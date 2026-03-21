Marisa Jara cruza todos los límites en 'Supervivientes', agrediendo e insultando a la organización: "Hijos de p***"

El pasado jueves, Marisa Jara se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes 2026' y fue trasladada hasta Playa Destino con Darío y Borja. Algo que no le hizo ninguna gracia pues además al igual que hizo Álex Ghita activó el protocolo de abandono. Y ahora ha perdido los papeles contra la organización.

Después de ser la expulsada frente a Toni Elías y Claudia Chacón y de despedirse de todos sus compañeros en la palapa, Marisa Jara fue trasladada hasta Playa destino. Pero al ver que le habían llevado a otra playa, la ex modelo se negaba a bajarse de la barca.

Finalmente lo hizo, y Jorge Javier Vázquez le dio la bienvenida a su nuevo hogar en Playa Destino junto a Darío y Borja. Pero poco le convenció porque enseguida pidió abandonar el concurso. Así, al finalizar la gala, el presentador reveló que la concursante quería abandonar.

Marisa Jara clama contra la dirección de 'Supervivientes'

'Supervivientes' emplazaba a este domingo para conocer la decisión de Marisa Jara. Sin embargo, este sábado, 'Fiesta' ha emitido unas imágenes inéditas en las que la concursante perdió completamente los papeles contra el equipo del programa llegando incluso a encararse con los cámaras.

"Me siento muy mal", se quejaba Marisa Jara en mitad del temporal de lluvia. "Esto no es una broma, por favor... No puedo respirar", insistía la ex modelo completamente al límite.

"Que no puedo respirar coño", soltaba Marisa Jara tirando algo al cámara. "¡Pásame con dirección!", clamaba completamente fuera de sí. "¡No me grabéis más, sois unos hijos de p***", añade Marisa Jara tal y como se puede ver en las imágenes emitidas por Telecinco y que se podrán ver en su totalidad este domingo en 'Conexión Honduras'.

En ellas se aprecia como Marisa Jara trata de quitar la cámara enfrentándose con uno de los miembros del equipo de 'Supervivientes'. Habrá que ver que es lo que pasó y si la organización toma medidas con la actitud de la todavía concursante.