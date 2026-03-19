Marisa Jara evidenció sus miedos en la última entrega de 'Supervivientes 2026'. Primero, en la cima del Monte Olimpo, la crucial prueba de recompensa que disputaron al unísono los dos equipos de concursantes para obtener una ventaja en materia de supervivencia. Después, en la ceremonia de salvación.

La modelo, con un vértigo atroz a las alturas, no fue capaz de disputar el juego que propuso la organización del concurso. La andaluza lo intentó, pero fue totalmente incapaz y contribuyó a lastrar a su grupo, el encabezado por Aratz Lakuntza como líder semanal.

Más tarde, cuando llegó el momento de celebrar la salvación sobre una imponente estructura instalada en el mar y formada por cuatro gigantes toboganes de cinco metros de altura, Marisa Jara entró en pánico y se plantó ante María Lamela.

"Me da mucho vértigo, María, no puedo. No puedo sentarme ahí. No puedo, lo siendo, pido perdón a la audiencia, pero no puedo. Tengo pánico. No puedo ni mirar, de verdad. No sé ni cómo me tiré del helicóptero. Tengo trauma", clamó la también actriz entre sollozos.

"Fíjate todas las cosas que has conseguido en tan poco tiempo, en tan solo 12 días", le replicó la presentadora en un intento por insuflarle ánimos y hacerle ver que ha podido vencer muchos miedos hasta ahora y que está más capacitada de lo que realmente se piensa.

"Lo sé, pero tanto, una cosa detrás de la otra, no puedo. Estoy traumatizada, no puedo hacerlo, lo siento", reiteró una Marisa Jara que no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer. Finalmente, Lamela y el equipo de 'Supervivientes 2026' cedieron ante el estado de nervios de la robinsona y replantearon la hoja de ruta prevista.

"No te preocupes, te vamos a pedir que te pongas detrás de tu lugar hasta donde tú puedas, y no te vamos a tirar", le tranquilizó María Lamela, que en todo momento se mostró comprensiva, empática y cariñosa con la concursante para calmar una situación que no era agradable.

"Ya solo con llegar aquí es mucho, campeona", valoró la periodista gallega. "Lo siento, de verdad, he decepcionado, pero no puedo", lamentó una Marisa Jara compungida y preocupada por la imagen que pudiera estar dando fuera de 'Supervivientes'.

Además, en su alegato para pedir el voto del público y salvarse de la segunda expulsión del jueves, Marisa admitió su extrema y frustrante debilidad en las pruebas: "Me gustaría continuar pero respecto a los juegos he llegado a mi límite y, sinceramente, no doy más".