'Valle Salvaje' se ha vestido de luto tras la trágica muerte de Adriana después de tener varios días en vilo a toda la familia con su sangrado. Una pérdida que ha provocado la indignación de los fans de la serie por repetirse la misma historia que pasó con Jana en 'La Promesa' y que supone un antes y un después en el futuro de la serie.

Tras ofrecer sus capítulos decisivos, 'Valle Salvaje' encara una nueva semana en la que seguirán viéndose las consecuencias de la muerte de Adriana y en la que podría descubrirse la verdad de lo que sucedió en el parto de la protagonista. . Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios del lunes 2 al viernes 6 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 365 de 'Valle Salvaje' del lunes 2 de marzo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio trata de saber si Mercedes sabe el motivo por el que José Luis renunció a su ducado siendo lo que más quería y los extraños movimientos del ya es duque en favor de Rafael y de Adriana antes de su muerte.

Francisco no duda en decirle a Pepa que sabe que está con él para darle celos a Martín y que termine volviendo con ella. Por su parte, Matilde está completamente rota tras saber que fue Martín quién le traicionó con Victoria y quién provocó que no se pudieran casar.

Alejo le deja bien claro a Enriqueta que no va a dejar que Braulio pueda seguir con sus acusaciones hacia Rafael ahora que ha perdido a su mujer y la madre de su hijo.

Pura descubre que Adriana ha muerto y no duda en contárselo a Petra y esta deja entrever que quizás tendrían que revelar toda la verdad de lo que sucedió en el parto de la Salcedo. Mientras Luisa promete ante su lápida que va a luchar por descubrir si María es su hija o si le robaron a su hijo.

Avance del capítulo 366 de 'Valle Salvaje' del martes 3 de marzo

Luisa confiesa a Bárbara sus más profundas sospechas, pero ¿estará la Salcedo dispuesta a creerlas o pensará que la criada se aferra a una ilusión imposible?

Mientras, en la cocina de la Casa Grande, Eva desaparece durante todo el día. Amadeo asume sus tareas, pero ¿dónde está su hermana? ¿Volverá?

Avance del capítulo 367 de 'Valle Salvaje' del miércoles 4 de marzo

Enriqueta deja claro a su hijo que no se irán por mucho que quiera José Luis. Estas desavenencias llegan a oídos de Dámaso, quien las aprovechará a su favor.

Luisa se escabulle en secreto hasta el lugar donde cree que, por fin, encontrará respuestas… ¿Pero está preparada para lo que descubrirá?

Avance del capítulo 368 de 'Valle Salvaje' del jueves 5 de marzo

Pepa miente a Mercedes para justificar la ausencia de su hermana… ¿Logrará convencerla?

Mientras, Dámaso aparece en la Casa Grande en el peor momento posible, para irritación de José Luis, que recibe no solo su provocación… sino también la de alguien más que amenaza con desestabilizarlo del todo.

Avance del capítulo 369 de 'Valle Salvaje' del viernes 6 de marzo

Martín y Francisco se sinceran sobre sus sentimientos, mientras Amadeo cree que Eva esconde algo.

Y en un momento insólito, Martín se atreve a desafiar a Victoria de una vez por todas. De igual modo, Enriqueta, implacable, hace lo propio con José Luis. ¿Está la guerra a punto de estallar?