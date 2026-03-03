Jorge Javier se salta el guion y deja a Joaquín Prat con esta cara ante lo que le tiene que decir: "Qué asco me da"

Como cada día, Joaquín Prat conectaba con Jorge Javier Vázquez para darle el relevo desde 'El tiempo justo' y conocer cuáles iban a ser algunos de los contenidos de 'El diario de Jorge' este martes. Sin embargo, el catalán se salía del guion y dejaba de piedra a su compañero al hacer un alegato político.

Todo surgía después de que Joaquín Prat se hiciera eco en 'El tiempo justo' de una última hora sobre las declaraciones de Donald Trump amenazando a España después de que el gobierno haya prohibido que utilice las bases aéreas de Morón y de Rota.

"Tenemos una última hora. A ver, la poca gracia que le ha hecho a Donald Trump, presidente de EEUU, que España, y concretamente el gobierno de Pedro Sánchez no le ceda las bases aéreas, entre otras, de Morón. ¿Qué ha dicho Trump sobre España?", preguntaba Joaquín Prat tras conectar con su compañero Gonzalo Ferreño desde la redacción.

"Donald Trump está ahora mismo reunido en la Casa Blanca con el canciller alemán y cuando le han referido por España, ha dicho que va a cortar todo el comercio con nuestro país a raíz de que no le hayamos cedido las bases de Morón y de Rota para su ejército americano. Y dice que nadie le va a impedir que las use", explicaba el redactor de 'El tiempo justo' antes de que fuera Jorge Javier Vázquez quién se pronunciara sobre este asunto.

Tras ello, Joaquín Prat recalcaba que Trump había dicho que "somos un pésimo aliado". Después, el presentador cebaba la gran final de 'GH DÚO' y conectaba con Jorge Javier Vázquez para saber los contenidos de 'El diario de Jorge', pero su compañero le sorprendía hablándole del presidente estadounidense con un alegato a favor de Pedro Sánchez.

"Hola Jorge, buenas tardes", le decía Joaquín Prat su compañero. "Ay Joaquín, buenas tardes, lo tengo que decir, qué asco me da Donald Trump y qué bien por el gobierno de España", soltaba Jorge Javier Vázquez dejando a su compañero con una cara descolocada al no verse venir ese comentario de su compañero.