Gloria Camila da una estocada a Rocío Flores que acrecienta su guerra televisada en Telecinco

La guerra televisiva entre Gloria Camila y Rocío Flores no ha hecho más que comenzar, y 'El tiempo justo' ha sido el escenario perfecto para dar contestación este lunes a las últimas declaraciones de la hija de Antonio David Flores. Así, la hermana adoptiva de Rocío Carrasco no ha dudado en dar respuesta a las insinuaciones de su sobrina sobre su origen.

"Mi relación con Gloria ha sido de amor incondicional no, lo siguiente. A mí me ha dado absolutamente igual que Gloria venga de Colombia, la haya dado a luz mi abuela o venga de donde venga, yo la he tratado como a mi hermana", explicó Rocío Flores durante su intervención en 'Fiesta' este sábado, refiriéndose al origen adoptivo de su tía como un factor que no ha "afectado" a su relación.

Gloria Camila responde a las palabras de Rocío Flores sobre su origen: "Estoy impactada y enfadada"

Unas controvertidas declaraciones que han corrido como la pólvora en redes y a las que Gloria Camila ha reaccionado desde el plató de 'El tiempo justo' este lunes. "El tema de lo de Colombia, que yo sé que ha sido muy mirado... Sé cómo habla Rocío, conozco a Rocío y no lo dice despectivamente pero ha sido un poco desafortunado", ha comenzado explicando la joven, quitando hierro a las palabras de su sobrina.

Gloria Camila en 'El tiempo justo'

"Pero agarrarte a eso para resaltar el cariño y el amor que nos hemos tenido es innecesario, porque da igual que sea de Colombia o España, el amor es ese y ya está. Yo sé que no lo ha dicho negativamente", ha añadido la colaboradora de Joaquín Prat, echando por tierra la escena lacrimógena de la hija de Antonio David Flores en plena guerra televisiva tras sus duras acusaciones en 'De viernes'.

A su vez, Gloria Camila ha querido aclarar la realidad tras la historia que Rocío Flores ha compartido sobre haber sido completamente apartada de su vida, llegando a bloquearla en redes. "En referencia al bloqueo, yo no tengo ninguna necesidad de hacer ninguna llamada de atención porque de hecho cuando me siento me decís que estoy a la defensiva y además es hermetismo total sobre el tema de Rocío", ha advertido.

"No lo he hecho para llamar la atención, si se duda me parece increíble porque no se me conoce. Luego además, a mí se me han ofrecido entrevistas a raíz de esto y antes con otros temas y en la vida lo he aceptado. El viernes también me ofrecieron y no lo he aceptado ni lo he hecho. Aquí también lo sabéis", ha confesado la televisiva.

Y a la hora de confrontar a Leticia Requejo, que ha sido el punto común entre el enfrentamiento de ambas, Gloria Camila ha reiterado su tranquilidad dentro de toda la polémica. "Yo no dudo de Rocío en ningún momento, al revés, se duda de que si yo te he dado la información a Leticia, por lo que lo que dice Rocío es falso", ha sentenciado. "Por lo tanto, si yo hubiese querido llamar la atención o buscar televisión me hubiese sentado el viernes en 'De viernes' y me hubiese explayado", insistía la televisiva ante la periodista.

"Yo como dije el otro día, soy una persona y actúo como una persona. En un momento de calentón fui por la vía fácil sin pensar en ningún momento en ningún programa, en ningún colaborador que se fuese a dar cuenta... Evidentemente entiendo que hagas tu trabajo e investigues", ha añadido Gloria Camila en referencia al momento en el que bloqueó a su sobrina en redes desatando las especulaciones.