Giro radical en 'Supervivientes' con el futuro de Marisa Jara tras su actitud inaceptable contra el equipo

Marisa Jara fue expulsada y desterrada de 'Supervivientes 2026' en un duelo frente a Claudia Chacón en la gala del pasado jueves. La que obtuviera el menor número de votos abandonaba La Palapa y esa concursante fue la modelo con un 42,7% de los votos.

Jara acogió la resolución del público con entusiasmo porque, previamente, había pedido salir al verse dominada por las circunstancias y por sus límites y miedos. Minutos antes había reconocido en directo que no podía ni sostenerse en pie. Los últimos desencuentros con Jaime Astrain o Ingrid Betancor también le habían hecho mella.

Sin embargo, con lo que no contaba Marisa Jara es con que tenía una segunda oportunidad. Por supuesto, dejaba atrás las playas oficiales y perdía la condición de concursante de pleno derecho, pero se trasladaba a Playa Destino, la localización en la que actualmente se encuentran habitando Darío Linero y Borja Silva. Y en cuanto descubrió que su ilusión por regresar a España se desvanecía, advirtió: "Yo no me voy a bajar de la barca".

Finalmente, accedió a hacerlo, pero activando poco después el protocolo de abandono y alertando al equipo de una crisis de ansiedad que acababa cumpliéndose. Este fin de semana 'Supervivientes 2026' nos avanzaba unas imágenes inéditas absolutamente estremecedoras de Marisa Jara perdiendo los papeles contra el equipo, al que insultó e incluso agredió.

"Me siento muy mal", se quejaba Marisa Jara en mitad de un fuerte temporal de lluvia y viento. "Esto no es una broma, por favor... No puedo respirar", insistía la robinsona completamente fuera de sí. "Que no puedo respirar coño", clamaba Marisa encarándose al cámara. "¡Pásame con dirección!", gritaba sin control al inspector. "¡No me grabéis más, sois unos hijos de puta", continuaba una Marisa Jara mientras golpeaba la cámara.

Las imágenes al completo del momento más tenso de Marisa Jara 💥



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Las imágenes de Marisa cruzando todos los límites se han podido ver en su totalidad este domingo en 'Conexión Honduras'. También el momento en el que fue atendida por el equipo médico, que logró estabilizarla y que pudiera continuar en la aventura.

Sin embargo, el protocolo de abandono continuaba activado. Por eso, Sandra Barneda le ha formulado la pregunta del millón: si quería seguir en 'Supervivientes 2026' o, en cambio, poner punto final. Y ella, en principio, lo tenía claro: su trayectoria debía acabar.

"No hace mucho pasé por una depresión, fue algo terrible y creo que no estoy recuperada del todo. Sinceramente, me da miedo volver a esos bajones tan grandes", ha argumentado Marisa respecto a su paso. "Habéis pasado unas pruebas médicas y se consideró que podrías vivir esta aventura", le ha apuntado Sandra Barneda.

"Yo quería hacer este reto pero no sabía que era tan duro. La cabeza va sola y no la puedo controlar", ha añadido la participante. Sin embargo, cuando parecía tomada la decisión de dejar 'Supervivientes 2026', se ha producido un giro radical de acontecimientos tras la conexión en directo con su pareja.

"No salgas por la puerta de atrás. Si te tienes que ir, que sea porque lo ha decidido la audiencia, pero no te mereces irte por la puerta de atrás", le ha pedido encarecidamente desde plató. Palabras que han cambiado la visión de Marisa Jara, dándose una nueva oportunidad: "No prometo nada. Lo único que puedo decir es que lo voy a intentar día a día".