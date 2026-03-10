Avance del penúltimo capítulo de 'Pura Sangre' con la muerte de una protagonista este miércoles, 11 de marzo en Telecinco

Telecinco ofrecerá este miércoles el capítulo 7 de 'Pura Sangre'. Cabe decir que la cadena ya anuncia la ficción protagonizada por Blanca Romero y Amaia Salamanca como penúltimo capítulo y es que se trata del penúltimo episodio de la primera temporada.

La primera temporada de 'Pura sangre' consta de ocho episodios, por lo que el próximo miércoles 18 de marzo ofrecerá su último capítulo despidiéndose de la audiencia sin saber si habrá continuidad o no.

Cabe decir que aunque la intención de la cadena era convertir 'Pura sangre' en una saga con una serie de largo recorrido por ahora se desconoce si la serie renovará por una segunda temporada. "La segunda temporada está escrita y a la espera de comenzar el rodaje. Está diseñada para que sea una serie de largo recorrido y dure mucho", explicaron Ghislain Barrois, el director de la división de producción de Cine y Ficción,Derechos y Distribución de Mediaset y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia en la presentación de la serie.

Sin embargo, esa segunda temporada está difícil de salir adelante. Primero por las discretas audiencias que está cosechando la ficción y es que en sus seis episodios emitidos acumula una media del 8,8% y 687.000 espectadores después de que la semana pasada anotara mínimo con un 7,7% y 566.000 espectadores. Por si fuera poco, hay que recordar que la productora decidió prescindir de Nacho Faerna, su director de ficción y cocreador de la ficción, haciendo muy complicado su futuro.

Avance del penúltimo capítulo de 'Pura Sangre'

La tragedia golpea con fuerza a La Galana. Tras una noche devastadora, la muerte de Rosario deja a la familia Acuña del Monte sumida en una profunda desolación y obliga a todos a enfrentarse a un duelo inesperado que sacude los cimientos emocionales del marquesado.

Consuelo, profundamente afectada, se encarga de organizar el velatorio y el funeral de la marquesa. Aunque la familia intenta despedirse de Rosario en la intimidad, la finca comienza a llenarse de familiares, amigos y conocidos que acuden a darle el último adiós. Entre ellos se encuentran los Ansorena, cuyo vínculo con Jacobo a través de la Federación de Hípica provocará un descubrimiento inesperado: Miranda averigua que su marido ha estado mintiendo sobre sus viajes a Suiza.

Pese al dolor que está pasando la familia, la investigación de la Guardia Civil continúa avanzando. Las cámaras de seguridad de una gasolinera permiten identificar el coche que conducía Lola y el rastro del vehículo conduce hasta una de las empresas vinculadas a Acuña. Además, Camino acude a la comandancia y entrega a Alicia y Zamora las imágenes en las que se ve a Ricardo, el chófer de Acuña, efectuando un pago. También le informa de que Lola trabaja en el Mayoral y de que en realidad se llama Vicky, reforzando la sospecha de que en La Galana se esconden demasiados secretos.

Tras estos descubrimientos, la teniente Alicia Hermida se presenta en la finca para hablar con Acuña, que empieza a ver que su entramado comienza a tambalearse. Tras despacharla con la excusa del duelo, Acuña contacta con Ricardo para intentar proteger a Vicky, pero su margen de maniobra es muy estrecho.

En medio de este clima de tensión, Consuelo se enfrenta al momento más difícil de su vida: contarle a Héctor una terrible verdad que lleva oculta demasiado tiempo y que podría cambiarlo todo.