Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del viernes 27 de marzo: una amenaza de muerte y el pulso de Rafael a José Luis

'Valle Salvaje' vivía el pasado lunes la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista de la ficción de Bambú Producciones.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Martín trata de confesar toda la verdad sobre su traición a Matilde pero Atanasio le para los pies y le amenaza con que no va a permitir que vuelva a estropear el día más feliz de su hermana y que como se la arruine acabará con él.

Paralelamente, Rafael le deja claro a su padre que Atanasio es el secretario de la Casa Grande y que como nuevo duque no tiene pensado sustituirle y que por ende se vaya.

Mercedes le pide tranquilidad a Alejo porque los únicos que saben que fue él quién mató a su tío son ella y José Luis y que la única forma de que Enriqueta y Braulio lo descubran es que él desfallezca y confiese y que no debe pasar nunca.

Por otro lado, Mercedes le pide a Enriqueta que se deje de rodeos y de juegos y que le diga si le está acusando de algo. Mientras que Rafael avisa a Luisa de que las cosas van a cambiar mucho en la Casa Grande ahora que él es el duque

Luisa, Petra y Pura en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', después de la insistencia de don Hernando a José Luis con que Victoria tiene que morir, el Gálvez de Aguirre le dejaba claro a su mujer que todo lo malo que ha ocurrido en su casa es por su culpa.

Enriqueta trataba de saber si es verdad que Bernardo fue el principal sospechoso del asesinato de su marido y no duda en hablar con Mercedes. Por su parte, Dámaso le aseguraba a Mercedes que no termina de fiarse de Enriqueta y más tras ver que no para de preguntarle sobre su marido Bernardo.

Mientras, Braulio le informaba a Alejo de que don Hernando está avanzando en su investigación para dar con el verdadero asesino de su padre y que ha dado orden de buscar a Toribio.

Por su parte, Martín trataba de hablar con su hermana Matilde para contarle toda la verdad sobre su traición con Victoria pero Atanasio le pedía que por favor guarde silencio al menos hasta después de su boda.

Bárbara volvía a la casa de Pura y le acusa de haber formado parte del robo del hijo de Adriana. Tras ello, Luisa le pedía que se mantenga al margen después de que ella le confiese que no sabe ya que creer. Y, la doncella visitaba a Petra para poder hablar con ella.