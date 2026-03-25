Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del jueves 26 de marzo: la inquietante revelación de Bárbara

'Valle Salvaje' vivía el pasado lunes la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista de la ficción de Bambú Producciones.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', después de la insistencia de don Hernando a José Luis con que Victoria tiene que morir, el Gálvez de Aguirre le deja claro a su mujer que todo lo malo que ha ocurrido en su casa es por su culpa.

Enriqueta trata de saber si es verdad que Bernardo fue el principal sospechoso del asesinato de su marido y no duda en hablar con Mercedes. Por su parte, Dámaso le asegura a Mercedes que no termina de fiarse de Enriqueta y más tras ver que no para de preguntarle sobre su marido Bernardo.

Mientras, Braulio le informa a Alejo de que don Hernando está avanzando en su investigación para dar con el verdadero asesino de su padre y que ha dado orden de buscar a Toribio.

Por su parte, Martín trata de hablar con su hermana Matilde para contarle toda la verdad sobre su traición con Victoria pero Atanasio le pide que por favor guarde silencio al menos hasta después de su boda.

Bárbara vuelve a la casa de Pura y le acusa de haber formado parte del robo del hijo de Adriana. Tras ello, Luisa le pide que se mantenga al margen después de que ella le confiese que no sabe ya que creer. Y, la doncella visita a Petra para poder hablar con ella.

Martín en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le dejaba claro a José Luis que si la boda de Atanasio y Matilde se celebra o si algún secreto sale a la luz el apellido de los Gálvez de Aguirre perderá definitivamente su prestigio.

Por su parte, Dámaso le preguntaba a Enriqueta si asistirá a la boda y se interesaba por saber si Matilde le ha invitado personalmente a dicho enlace. Asimismo, el hombre le pedía a Enriqueta que deje de hablar de Bernardo en presencia de Mercedes y que no entendía cuáles son sus intenciones. Mientras, Alejo le pedía a su primo Braulio que deje de preguntar por Bernardo.

Victoria le anunciaba a Matilde que finalmente no acudirá a su boda y que José Luis no quiere que dicho enlace se celebre en palacio y que se ha empeñado en que no vaya. Pero ella le dejaba claro que le da igual lo que diga José Luis porque ella si que tendrá que asistir a la ceremonia.

Luisa insistía a Petra que sabe que le están ocultando algo de lo que pasó la noche que Adriana dio a luz y la joven partera le decía que le va a contar toda la verdad.

José Luis se encaraba con Rafael por no seguir los consejos que le da y poner en riesgo el ducado mientras su hijo aseguraba que él solo está tratando de poner un poco de cordura y justicia en el Valle.

Finalmente, don Hernando insistía a José Luis con que tiene que acabar con la vida de Victoria y que ya sabe lo que es ser viudo porque ya lo fue con la muerte de Pilara. Además, en plena noche, Victoria asistía al horror cuando se encontraba a Rafael inconsciente en el suelo.