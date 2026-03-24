Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del miércoles 25 de marzo: alguien aparece inconsciente y la verdad de Petra

'Valle Salvaje' vivía este lunes la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le deja claro a José Luis que si la boda de Atanasio y Matilde se celebra o si algún secreto sale a la luz el apellido de los Gálvez de Aguirre perderá definitivamente su prestigio.

Por su parte, Dámaso le pregunta a Enriqueta si asistirá a la boda y se interesa por saber si Matilde le ha invitado personalmente a dicho enlace. Asimismo, el hombre le pide a Enriqueta que deje de hablar de Bernardo en presencia de Mercedes y que no entiende cuáles son sus intenciones. Mientras, Alejo le pide a su primo Braulio que deje de preguntar por Bernardo.

Victoria le anuncia a Matilde que finalmente no acudirá a su boda y que José Luis no quiere que dicho enlace se celebre en palacio y que se ha empeñado en que no vaya. Pero ella le deja claro que le da igual lo que diga José Luis porque ella si que tendrá que asistir a la ceremonia.

Luisa insiste a Petra que sabe que le están ocultando algo de lo que pasó la noche que Adriana dio a luz y la joven partera le dice que le va a contar toda la verdad.

José Luis se encara con Rafael por no seguir los consejos que le da y poner en riesgo el ducado mientras su hijo asegura que él solo está tratando de poner un poco de cordura y justicia en el Valle.

Finalmente, don Hernando insiste a José Luis con que tiene que acabar con la vida de Victoria y que ya sabe lo que es ser viudo porque ya lo fue con la muerte de Pilara. Además, en plena noche, Victoria asiste al horror cuando encuentra a alguien inconsciente en el suelo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le decía a José Luis que desde que se casó con Victoria no es el mismo y que se había convertido en alguien débil.

Paralelamente, don Hernando seguía ayudando a Enriqueta y Braulio con la investigación sobre el asesinato de su esposo y padre y trataba de indagar sobre por qué se desestimó que fuera Bernardo el asesino.

Después de que Bárbara sorprendiera a Pura y Petra amenazando a Luisa, la doncella no dudaba en preguntarle a Petra por qué guardaba silencio y no decía nada de lo que pasó el día del parto de Adriana.

José Luis le dejaba claro a Atanasio que pasó por alto sus mentiras cuando se hizo pasar por galeno y que fue el primero que dio su bendición a su matrimonio con Matilde y no entendía como se lo ha pagado y que es tarde para disculpas y que no se podrá casar en su capilla.

Finalmente, Petra daba un paso adelante y se presenta en la Casa Pequeña para hablar con Luisa y contarle lo que sabe de lo que pasó la noche en la que Adriana parió a su hija.