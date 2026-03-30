Avance del capítulo de 'Valle Salvaje' del martes 31 de marzo: la amenaza a Enriqueta y el plan para acabar con Victoria

'Valle Salvaje' ha vivido recientemente la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista de la ficción de Bambú Producciones.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le deja claro a José Luis que ninguno de ellos es un asesino pero son hombres con mucha responsabilidad para proteger su linaje y familia y que por ello tienen que acabar con Victoria.

Paralelamente, Enriqueta carga duramente contra Mercedes ante don Hernando asegurando que es un simple fantasma y la sombra de su hermana Pilara y que se ha puesto muy nerviosa tras preguntarle por qué Bernardo fue sospechoso de la muerte de su marido.

Rafael trata de preguntarle a Atanasio qué le pasaría a su hija María si a él le pasara cualquier cosa y el secretario le deja claro que sería José Luis quién tendría que hacerse cargo de la niña.

Por su parte, Victoria irrumpe en la Casa Pequeña para hablar con Matilde y ella no duda en encararse con la que fue su suegra y trata de saber cuáles son sus intenciones.

Dámaso le pide a Enriqueta que no moleste más a doña Mercedes si no quiere tener problemas y sufrir cualquier contratiempo. Por último, Alejo le advierte a Luisa de que no puede seguir ausentándose.

Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje' .

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa le decía a Luisa que no sabe si es verdad lo que escuchó sobre que el bebé de Adriana era un chico pero que tenía que agradecer que sigan confiando en ella en la Casa Pequeña después de haberse ausentado tanto tiempo por sus pesquisas.

Alejo se encaraba con José Luis recordándole que él también forma parte de la familia y tiene todo el derecho de saber que es lo que ha hecho Rafael para que no le perdone y trataba de saber qué le ocurre con su nieta y por qué no se acercaba a ella.

Don Hernando le decía a José Luis que debería confiar más en él y en su interés en proteger tanto a su familia como a él. Por su lado, Victoria le pedía a Rafael que tenga más paciencia con su padre y el nuevo duque aseguraba que la tendrá pero para cambiar muchas cosas en palacio.

Tras ver a Evaristo, Enriqueta comentaba con Alejo y Mercedes que le recordaba mucho a su hijo Braulio cuando era pequeño. Mientras, Luisa regresaba a casa de Petra y Pura para hablar con ellas y disculparse por su insistencia sobre lo que pasó el día del parto de Adriana justo cuando escuchaba el llanto de un bebé.

Por último, había llegado el gran día de la boda de Matilde y Atanasio y aunque parecía que de nuevo podría truncarse todo porque la novia se retrasaba, ambos terminaban dándose el sí quiero ante sus seres más queridos.